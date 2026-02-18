Гончаренко: про що президент не скаже українцям

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував різку заяву, в якій розкритикував риторику президента України Володимира Зеленського.

Гончаренко про заяви Зеленського

На думку депутата, глава держави у своїх виступах робить акцент на темах "перемоги", "кордонів 1991 року" та стратегічної ролі України як захисника Європи, водночас уникаючи, як стверджує Гончаренко, розмов про внутрішні проблеми.

Серед тем, які, за словами депутата, залишаються поза публічним порядком денним, він назвав роботу територіальних центрів комплектування, стан енергетики, зростання бідності, соціальні труднощі, демографічну ситуацію та економічні втрати.

Окремо Гончаренко згадав про кримінальні провадження, пов’язані з корупційними розслідуваннями, натякнувши на значні суми коштів, що фігурують у справах.

Наразі офіційної реакції з боку Офісу президента на заяву народного депутата не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року табличку України перед національною збірною несла росіянка Анастасія Кучєрова. За її словами, це був свідомий вибір: організатори дозволили волонтерам самостійно обрати країну, яку вони супроводжуватимуть, замість випадкового розподілу.

Кучєрова зазначила, що вирішила піти саме з українською командою, аби продемонструвати особисту позицію. Вона наголосила, що, перебуваючи поруч із українськими спортсменами, усвідомлює, що вони мають підстави відчувати гнів і ненависть до будь-якого росіянина через повномасштабну війну. Водночас вона заявила, що для неї важливо зробити хоча б невеликий крок, щоб показати українцям: не всі громадяни РФ підтримують агресію чи поділяють позицію влади.

