Гончаренко: про що президент не скаже українцям

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував різку заяву, в якій розкритикував риторику президента України Володимира Зеленського.
Гончаренко про заяви Зеленського
На думку депутата, глава держави у своїх виступах робить акцент на темах "перемоги", "кордонів 1991 року" та стратегічної ролі України як захисника Європи, водночас уникаючи, як стверджує Гончаренко, розмов про внутрішні проблеми.
Серед тем, які, за словами депутата, залишаються поза публічним порядком денним, він назвав роботу територіальних центрів комплектування, стан енергетики, зростання бідності, соціальні труднощі, демографічну ситуацію та економічні втрати.
Окремо Гончаренко згадав про кримінальні провадження, пов’язані з корупційними розслідуваннями, натякнувши на значні суми коштів, що фігурують у справах.
Наразі офіційної реакції з боку Офісу президента на заяву народного депутата не оприлюднено.