logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Гончаренко: о чем президент не скажет украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко: о чем президент не скажет украинцам

Гончаренко жестоко раскритиковал риторику Зеленского

18 февраля 2026, 01:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского.

Гончаренко: о чем президент не скажет украинцам

Гончаренко про заявления Зеленского

По мнению депутата, глава государства в своих выступлениях делает акцент на темах "победы", "границ 1991 года" и стратегической роли Украины как защитника Европы, в то же время избегая, как утверждает Гончаренко, разговоров о внутренних проблемах.

Среди тем, которые, по словам депутата, остаются вне публичной повестки дня, он назвал работу территориальных центров комплектования, состояние энергетики, рост бедности, социальные трудности, демографическую ситуацию и экономические потери.

Отдельно Гончаренко упомянул об уголовных производствах, связанных с коррупционными расследованиями, намекнув на значительные суммы фигурирующих в делах средств.

Пока официальноя реакция со стороны Офиса президента на заявление народного депутата не обнародована.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время открытия зимних Олимпийских игр 2026 года табличку Украины перед национальной сборной несла россиянка Анастасия Кучерова. По ее словам, это был сознательный выбор: организаторы позволили волонтерам самостоятельно выбрать страну, которую они будут сопровождать вместо случайного распределения.
Кучерова отметила, что решила пойти именно с украинской командой, чтобы продемонстрировать личную позицию. Она подчеркнула, что, находясь рядом с украинскими спортсменами, осознает, что у них есть основания испытывать гнев и ненависть к любому россиянину из-за полномасштабной войны. В то же время, она заявила, что для нее важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать украинцам: не все граждане РФ поддерживают агрессию или разделяют позицию власти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52877
Теги:

Новости

Все новости