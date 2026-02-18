Гончаренко: о чем президент не скажет украинцам

Рубрики
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского.
Гончаренко про заявления Зеленского
По мнению депутата, глава государства в своих выступлениях делает акцент на темах "победы", "границ 1991 года" и стратегической роли Украины как защитника Европы, в то же время избегая, как утверждает Гончаренко, разговоров о внутренних проблемах.
Среди тем, которые, по словам депутата, остаются вне публичной повестки дня, он назвал работу территориальных центров комплектования, состояние энергетики, рост бедности, социальные трудности, демографическую ситуацию и экономические потери.
Отдельно Гончаренко упомянул об уголовных производствах, связанных с коррупционными расследованиями, намекнув на значительные суммы фигурирующих в делах средств.
Пока официальноя реакция со стороны Офиса президента на заявление народного депутата не обнародована.