Гончаренко: о чем президент не скажет украинцам

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал резкое заявление, в котором раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского.

Гончаренко про заявления Зеленского

По мнению депутата, глава государства в своих выступлениях делает акцент на темах "победы", "границ 1991 года" и стратегической роли Украины как защитника Европы, в то же время избегая, как утверждает Гончаренко, разговоров о внутренних проблемах.

Среди тем, которые, по словам депутата, остаются вне публичной повестки дня, он назвал работу территориальных центров комплектования, состояние энергетики, рост бедности, социальные трудности, демографическую ситуацию и экономические потери.

Отдельно Гончаренко упомянул об уголовных производствах, связанных с коррупционными расследованиями, намекнув на значительные суммы фигурирующих в делах средств.

Пока официальноя реакция со стороны Офиса президента на заявление народного депутата не обнародована.

