Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что готов провести выборы даже во время войны. В своем сообщении Гончаренко подчеркнул, что подобные заявления выглядят неуместными на фоне масштабных вызовов, с которыми страна сталкивается каждый день.

Гончаренко про возможные выборы президента Украины

По словам депутата, президент "теряет фокус" и не понимает, какие вопросы сегодня являются ключевыми. Гончаренко подчеркнул, что прежде чем говорить о выборах, власти следует сосредоточиться на вопросах национальной безопасности и дипломатии.

Политик саркастически добавил, что может "подсказать" президенту, чем сейчас нужно заниматься: "Фраза с двух слов начинается на мирные, заканчивается на переговоры". Он подчеркнул, что разговоры об избирательном процессе должны начаться только после того, как будет решен вопрос войны.

Комментарий Гончаренко вписывается в более широкую политическую дискуссию о возможности проведения выборов в условиях военного положения, что уже несколько месяцев вызывает споры между политиками, экспертами и международными партнерами Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала резкое заявление в своем телеграмм-канале, утверждая, что город Северск на Донетчине фактически перешел под контроль российских войск. По ее словам, официальные военные структуры намеренно занижают масштабы событий и "не говорят правду" о реальном развитии ситуации на фронте.

Безуглая заявила, что российские силы уже зашли в город и закрепились в отдельных его районах, тогда как официальные сводки продолжают описывать Северск как зону активных боевых действий без подтверждения потери контроля. Она подчеркнула, что такая модель коммуникации, по ее мнению, только создает путаницу и не позволяет обществу трезво оценивать ситуацию.

