Гончаренко громко наехал на Зеленского: как прокомментировал возможные выборы
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко громко наехал на Зеленского: как прокомментировал возможные выборы

Гончаренко подверг критике слова Зеленского о готовности к выборам во время войны: «Президент вообще не понимает, чем должен заниматься»

10 декабря 2025, 02:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что готов провести выборы даже во время войны. В своем сообщении Гончаренко подчеркнул, что подобные заявления выглядят неуместными на фоне масштабных вызовов, с которыми страна сталкивается каждый день.

Гончаренко громко наехал на Зеленского: как прокомментировал возможные выборы

Гончаренко про возможные выборы президента Украины

По словам депутата, президент "теряет фокус" и не понимает, какие вопросы сегодня являются ключевыми. Гончаренко подчеркнул, что прежде чем говорить о выборах, власти следует сосредоточиться на вопросах национальной безопасности и дипломатии.

Политик саркастически добавил, что может "подсказать" президенту, чем сейчас нужно заниматься: "Фраза с двух слов начинается на мирные, заканчивается на переговоры". Он подчеркнул, что разговоры об избирательном процессе должны начаться только после того, как будет решен вопрос войны.

Комментарий Гончаренко вписывается в более широкую политическую дискуссию о возможности проведения выборов в условиях военного положения, что уже несколько месяцев вызывает споры между политиками, экспертами и международными партнерами Украины.

Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51503
