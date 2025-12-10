Гончаренко громко наехал на Зеленского: как прокомментировал возможные выборы

Рубрики
Народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что готов провести выборы даже во время войны. В своем сообщении Гончаренко подчеркнул, что подобные заявления выглядят неуместными на фоне масштабных вызовов, с которыми страна сталкивается каждый день.
Гончаренко про возможные выборы президента Украины
По словам депутата, президент "теряет фокус" и не понимает, какие вопросы сегодня являются ключевыми. Гончаренко подчеркнул, что прежде чем говорить о выборах, власти следует сосредоточиться на вопросах национальной безопасности и дипломатии.
Политик саркастически добавил, что может "подсказать" президенту, чем сейчас нужно заниматься: "Фраза с двух слов начинается на мирные, заканчивается на переговоры". Он подчеркнул, что разговоры об избирательном процессе должны начаться только после того, как будет решен вопрос войны.
Комментарий Гончаренко вписывается в более широкую политическую дискуссию о возможности проведения выборов в условиях военного положения, что уже несколько месяцев вызывает споры между политиками, экспертами и международными партнерами Украины.