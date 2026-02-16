Гетманцев жорстко пройшовся по очільнику БЕБ Цивінському: "досить піару, починайте працювати"

Бюро економічної безпеки отримало нового очільника 6 серпня 2025 року — Кабінет міністрів України призначив на посаду Олександра Цивінського. Однак за пів року роботи, як зазначають в Раді, він не показав значних результатів.

Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що чекав від нового очільника Бюро економічної безпеки результатів роботи. При цьому зауважив, що намагався дати час і не критикувати Олександра Цивінського, призначеного з таким спротивом системи.

“Водночас, коли замість реальних дій з припинення очевидних задокументованих злочинів, про які тебе прямо повідомляє Комітет, ти намагаєшся “продати” людям викривлену реальність власних “досягнень” щодо “результатів” детінізації на ринку палива, яка якщо і відбувається, то дуже мляво і точно не завдяки БЕБ, або намагаєшся підкупити громадськість не менш карколомними, ніж корупціогенними ідеями про погашення податкових боргів “за долю малу”, одночасно роздаючи звання полковників символам корупції Одеси — час точно витрачається не на те”, — зазначив політик.

Народний депутат запропонував очільнику БЕБ “припинити врешті гратися в ігри, відволіктися від напруженої медійки та зайнятися прямою своєю роботою - припиненням і розслідування злочинів в економічній сфері”.

“Річ у тім, що лояльні ломи, яскраві інтервʼю та фантастичні ідеї можуть на час відволікти від відсутності результатів. Але час цей вже завершився. Згадую, як у 2024 році дуже корумпований БЕБ зміг за пів року зменшити нелегальний ринок тютюну вдвічі, під потужну чорну медійку від Гриші Козловського. При Вас нелегальний ринок зростає. Не змушуйте шкодувати про підтримку Вас, Олександре”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про візит директора БЕБ Цивінського до Канади.



