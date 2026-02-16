Гетманцев жестко прошелся по главе БЭБ Цивинскому: "хватит пиара, начинайте работать"

Бюро экономической безопасности получило нового главу 6 августа 2025 года – Кабинет министров Украины назначил на должность Александра Цывинского. Однако через полгода работы, как отмечают в Раде, он не показал значительных результатов.

Александр Цивинский. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что ожидал от нового главы Бюро экономической безопасности результатов работы. При этом он отметил, что пытался дать время и не критиковать Александра Цывинского, назначенного с таким сопротивлением системы.

“В то же время, когда вместо реальных действий по пресечению очевидных задокументированных преступлений, о которых тебя прямо сообщает Комитет, ты пытаешься “продать” людям искаженную реальность собственных “достижений” относительно “результатов” детенизации на рынке топлива, которая если и происходит, то очень вяло и точно не благодаря БЭБ, или пытаешься подкупить общественность не менее сногсшибательными, чем коррупциогенными идеями о погашении налоговых долгов "за долю малую", одновременно раздавая звание полковников символам коррупции Одессы — время точно тратится не на то”, — отметил политик.

Народный депутат предложил руководителю БЭБ "прекратить в конце концов играть в игры, отвлечься от напряженной медиа и заняться прямой своей работой — прекращением и расследованием преступлений в экономической сфере".

"Дело в том, что лояльные ломы, яркие интервью и фантастические идеи могут на время отвлечься от отсутствия результатов. Но время это уже завершилось. Вспоминаю, как в 2024 году очень коррумпированный БЭБ смог за полгода снизить нелегальный рынок табака вдвое, под мощную черную медийку от Гриши Козловского. При вас нелегальный рынок растет. Не заставляйте жалеть о поддержке Вас, Александр”, — подытожил политик.

