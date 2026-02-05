"Файли Епштейна" розбурхали Раду: що вимагають народні депутати

У світі розгорівся гучний скандал через оприлюднення так званих “файлів Епштейна". У документах нібито фігурує чимало політиків з різних країн. Є інформація і про Україну та українських політиків.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що направила депутатське звернення до Міністерства юстиції США з проханням надати вичерпну інформацію стосовно так званих "Файлів Епштейна" в контексті України та високопосадовців, які там були замішані.

“Сьогодні ця тема викликала колосальний суспільний резонанс. Люди обурені, і я їх розумію. Ми бачимо, як у світових медіа, нарівні з прізвищами Клінтонів, принца Ендрю та інших фігур світового істеблішменту, дедалі частіше згадуються й українські високопосадовці, олігархи та відомі обличчя з нашої політики — Леонід Кучма, Олександр Вілкул, який в той період відвідував США "на запрошення партнерів" та ряд інших політиків”, — зазначила вона.

Нардепка пояснила, що коли думає про те, що люди, які представляють чи представляли нашу державу, можуть бути причетні до цього бруду — їй стає гидко.

“Як мати і як жінка я переконана: втягнення дітей у сексуальне насильство — це неприпустимо і має каратися в будь-якій країні світу. Незалежно від того, чи були до такого залучені політики, чи інші особи, які займають високе становище в українському суспільстві”, — підсумувала вона.

