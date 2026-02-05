"Файли Епштейна" розбурхали Раду: що вимагають народні депутати

Рубрики
У світі розгорівся гучний скандал через оприлюднення так званих “файлів Епштейна". У документах нібито фігурує чимало політиків з різних країн. Є інформація і про Україну та українських політиків.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що направила депутатське звернення до Міністерства юстиції США з проханням надати вичерпну інформацію стосовно так званих "Файлів Епштейна" в контексті України та високопосадовців, які там були замішані.
Нардепка пояснила, що коли думає про те, що люди, які представляють чи представляли нашу державу, можуть бути причетні до цього бруду — їй стає гидко.
