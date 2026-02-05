logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика "Файли Епштейна" розбурхали Раду: що вимагають народні депутати
commentss НОВИНИ Всі новини

"Файли Епштейна" розбурхали Раду: що вимагають народні депутати

Народна депутатка Скороход хоче отримати вичерпну інформацію стосовно так званих "файлів Епштейна" в контексті України та високопосадовців які там були замішані

5 лютого 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У світі розгорівся гучний скандал через оприлюднення так званих “файлів Епштейна". У документах нібито фігурує чимало політиків з різних країн. Є інформація і про Україну та українських політиків. 

"Файли Епштейна" розбурхали Раду: що вимагають народні депутати

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що направила депутатське звернення до Міністерства юстиції США з проханням надати вичерпну інформацію стосовно так званих "Файлів Епштейна" в контексті України та високопосадовців, які там були замішані.

“Сьогодні ця тема викликала колосальний суспільний резонанс. Люди обурені, і я їх розумію. Ми бачимо, як у світових медіа, нарівні з прізвищами Клінтонів, принца Ендрю та інших фігур світового істеблішменту, дедалі частіше згадуються й українські високопосадовці, олігархи та відомі обличчя з нашої політики — Леонід Кучма, Олександр Вілкул, який в той період відвідував США "на запрошення партнерів" та ряд інших політиків”, — зазначила вона. 

Нардепка пояснила, що коли думає про те, що люди, які представляють чи представляли нашу державу, можуть бути причетні до цього бруду — їй стає гидко. 

“Як мати і як жінка я переконана: втягнення дітей у сексуальне насильство — це неприпустимо і має каратися в будь-якій країні світу.  Незалежно від того, чи були до такого залучені політики, чи інші особи, які займають високе становище в українському суспільстві”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що забезпечення військових на фронті дронами Україна може провалити. У Раді критикують і організацію закупівель і самі закупівлі. Нардепка Скороход розповіла про проблеми із закупівлею дронів. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/369
Теги:

Новини

Всі новини