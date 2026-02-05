"Файлы Эпштейна" взбудоражили Раду: что требуют народные депутаты

Рубрики
В мире разгорелся громкий скандал из-за обнародования так называемых "файлов Эпштейна". В документах якобы фигурирует немало политиков из разных стран. Есть информация и об Украине и украинских политиках.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Анна Скороход сообщила, что направила депутатское обращение в Министерство юстиции США с просьбой предоставить исчерпывающую информацию относительно так называемых "Файлов Эпштейна" в контексте Украины и высокопоставленных должностных лиц.
Нардепка объяснила, что когда думает о том, что люди, представляющие или представлявшие наше государство, могут быть причастны к этой грязи — ей становится противно.
