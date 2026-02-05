"Файлы Эпштейна" взбудоражили Раду: что требуют народные депутаты

В мире разгорелся громкий скандал из-за обнародования так называемых "файлов Эпштейна". В документах якобы фигурирует немало политиков из разных стран. Есть информация и об Украине и украинских политиках.

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что направила депутатское обращение в Министерство юстиции США с просьбой предоставить исчерпывающую информацию относительно так называемых "Файлов Эпштейна" в контексте Украины и высокопоставленных должностных лиц.

"Сегодня эта тема вызвала колоссальный общественный резонанс. Люди возмущены, и я их понимаю. Мы видим, как в мировых медиа, наравне с фамилиями Клинтонов, принца Эндрю и других фигур мирового истеблишмента, все чаще упоминаются и украинские высокопоставленные чиновники, олигархи и олигархи Вилкул, который в тот период посещал США "по приглашению партнеров" и ряд других политиков”, — отметила она.

Нардепка объяснила, что когда думает о том, что люди, представляющие или представлявшие наше государство, могут быть причастны к этой грязи — ей становится противно.

"Как мать и как женщина я убеждена: вовлечение детей в сексуальное насилие — это недопустимо и должно караться в любой стране мира. Независимо от того, были ли к такому вовлечены политики или другие лица, занимающие высокое положение в украинском обществе", — подытожила она.

