Экс-послу Украины в США Стефанишиной вручили новое подозрение: что известно (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В Центре противодействия коррупции сообщили, что бывшему вицепремьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение.
Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников
На официальных сайтах НАБУ и САП информация о вручении подозрения отсутствует.
Напомним, что Ольга Стефанишина ранее уже фигурировала как обвиняемая по делу времен эксминистерши юстиции Елены Лукаш по растрате 2,5 млн грн на тендерах в Минюсте. Также правоохранители исследовали возможные злоупотребления, связанные с решениями АРМА по недвижимости и вероятным влиянием ее окружения.
В ЦПК впоследствии добавили первые детали подозрения – речь идет о незаконном обогащении.
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