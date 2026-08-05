Экс-послу Украины в США Стефанишиной вручили новое подозрение: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Центре противодействия коррупции сообщили, что бывшему вицепремьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

"Сейчас Высший антикорсуд выбирает ей меру пресечения. Детали впоследствии, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", — говорится в сообщении.

На официальных сайтах НАБУ и САП информация о вручении подозрения отсутствует.

Напомним, что Ольга Стефанишина ранее уже фигурировала как обвиняемая по делу времен эксминистерши юстиции Елены Лукаш по растрате 2,5 млн грн на тендерах в Минюсте. Также правоохранители исследовали возможные злоупотребления, связанные с решениями АРМА по недвижимости и вероятным влиянием ее окружения.

В ЦПК впоследствии добавили первые детали подозрения – речь идет о незаконном обогащении.

"В частности, прокурор САП сообщает о фактах приобретения имущества другими лицами, которые осуществлялись по поручению подозреваемой. Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала использование Мерседеса, записанного на подчиненного", — говорится в сообщении.

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