Експертів у справах НАБУ намагаються поставити на службу обвинуваченню: ЗМІ

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Кречмаровская Наталия
НАБУ та САП намагаються створити підконтрольну їм експертну установу, можливо щоб в ручному режимі впливати на обвинувачення та організовувати зручне проходження кримінальних проваджень.
НАБУ і САП. Фото з відкритих джерел
Ще один ризик, на думку журналістів, закладено у наглядовій раді можливої нової установи.
Проведення конкурсу на посаду керівника, як зазначають журналісти, не означає, що переможе найбільш професійний і незалежний кандидат. Видання пов’язало ці ризики з попередніми конкурсами та кадровими рішеннями в НАБУ і САП. Зазначається: вони показали, що конкурси можуть використовуватися для просування заздалегідь зручних людей.
Журналісти також припускають, що керівництво САП могло просувати людей, яким бракує досвіду та професійних навичок. Водночас більш досвідчені прокурори втрачали керівні посади.
Видання нагадало, що у липні 2026 року парламентська Тимчасова слідча комісія викрила НАБУ у слабкому внутрішньому контролі та фактичному толеруванні корупції всередині Бюро. За даними ТСК, протягом трьох років НАБУ не повідомило про підозру жодному своєму працівнику за фактами внутрішньої корупції, хоча було зафіксовано щонайменше шість відповідних випадків. Комісія також звернула увагу на можливі витоки матеріалів кримінальних проваджень, тиск на журналістів, прослуховування адвокатів та майнові питання щодо окремих детективів. САП, своєю чергою, критикували за закритість розслідування можливих витоків із НАБУ.