Експертів у справах НАБУ намагаються поставити на службу обвинуваченню: ЗМІ

НАБУ та САП намагаються створити підконтрольну їм експертну установу, можливо щоб в ручному режимі впливати на обвинувачення та організовувати зручне проходження кримінальних проваджень.

НАБУ і САП. Фото з відкритих джерел

“Запропонована Клименком (керівник САП, — ред.) модель створення нової експертної установи під специфічні потреби антикорупційного блоку неминуче сформує очікування результату: швидкості, передбачуваності, процесуальної корисності для сторони обвинувачення. У такій моделі експерт перетворюється на елемент доказової інфраструктури конкретної інституційної вертикалі”, — пишуть “Українські новини”.

Ще один ризик, на думку журналістів, закладено у наглядовій раді можливої нової установи.

“Особливої уваги заслуговує ідея створення наглядової ради такої установи, яка здійснюватиме добір її керівника, оцінювання роботи та реагування на можливий тиск на експертів. Ключове питання залишається без відповіді — хто фінансуватиме діяльність цієї наглядової ради?”, — пише видання.

Проведення конкурсу на посаду керівника, як зазначають журналісти, не означає, що переможе найбільш професійний і незалежний кандидат. Видання пов’язало ці ризики з попередніми конкурсами та кадровими рішеннями в НАБУ і САП. Зазначається: вони показали, що конкурси можуть використовуватися для просування заздалегідь зручних людей.

“Достатньо згадати конкурс на посаду директора НАБУ Семена Кривоноса, конкурс на керівника САП, ситуації із Синюком, а також подальші кадрові переходи осіб, які раніше працювали в НАБУ або перебували у професійній та дружній орбіті Клименка, до САП”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти також припускають, що керівництво САП могло просувати людей, яким бракує досвіду та професійних навичок. Водночас більш досвідчені прокурори втрачали керівні посади.

“Пройти конкурсну процедуру декому вдалося лише з четвертого разу, та й то після зайняття Клименком посади керівника САП. Потім ці ж люди незаслужено зайняли керівні посади в САП, посунувши прокурорів зі стажем та досвідом. І ходять у суди, де не можуть два слова докупи звести і нормально навіть виступити, а подекуди навіть не розуміють, що їх запитує суд”, — зазначає ЗМІ.

Видання нагадало, що у липні 2026 року парламентська Тимчасова слідча комісія викрила НАБУ у слабкому внутрішньому контролі та фактичному толеруванні корупції всередині Бюро. За даними ТСК, протягом трьох років НАБУ не повідомило про підозру жодному своєму працівнику за фактами внутрішньої корупції, хоча було зафіксовано щонайменше шість відповідних випадків. Комісія також звернула увагу на можливі витоки матеріалів кримінальних проваджень, тиск на журналістів, прослуховування адвокатів та майнові питання щодо окремих детективів. САП, своєю чергою, критикували за закритість розслідування можливих витоків із НАБУ.



