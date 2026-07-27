Экспертов по делам НАБУ пытаются поставить на службу обвинению: СМИ

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Кречмаровская Наталия
НАБУ и САП пытаются создать подконтрольное им экспертное учреждение, вероятно, чтобы в ручном режиме влиять на обвинения и организовывать удобное прохождение уголовных производств.
НАБУ и САП. Фото из открытых источников
Еще один риск, по мнению журналистов, заложен в наблюдательном совете возможного нового учреждения.
Проведение конкурса на должность руководителя, как отмечают журналисты, не означает, что победит наиболее профессиональный и независимый кандидат. Издание связало эти риски с предварительными конкурсами и кадровыми решениями НАБУ и САП. Отмечается, что они показали, что конкурсы могут использоваться для продвижения заранее удобных людей.
Журналисты также предполагают, что руководство САП могло продвигать людей, которым не хватает опыта и профессиональных навыков. В то же время, более опытные прокуроры теряли руководящие должности.
Издание напомнило, что в июле 2026 года парламентская Временная следственная комиссия разоблачила НАБУ в слабом внутреннем контроле и фактическом терпении коррупции внутри Бюро. По данным ВСК, в течение трех лет НАБУ не сообщило о подозрении ни одному своему работнику по фактам внутренней коррупции, хотя было зафиксировано не менее шести соответствующих случаев. Комиссия также обратила внимание на возможные утечки материалов уголовных производств, давление на журналистов, прослушивание адвокатов и имущественные вопросы отдельных детективов. САП, в свою очередь, критиковали за закрытость расследования возможных утечек из НАБУ.