Экспертов по делам НАБУ пытаются поставить на службу обвинению: СМИ

НАБУ и САП пытаются создать подконтрольное им экспертное учреждение, вероятно, чтобы в ручном режиме влиять на обвинения и организовывать удобное прохождение уголовных производств.

НАБУ и САП. Фото из открытых источников

В такой модели эксперт превращается в элемент доказательной инфраструктуры конкретной институциональной вертикали”, — пишут "Українські новини". "Предложенная Клименко (руководитель САП, — ред.) модель создания нового экспертного учреждения под специфические потребности антикоррупционного блока неизбежно сформирует ожидание результата: скорости, предсказуемости, процессуальной полезности для стороны обвинения.

Еще один риск, по мнению журналистов, заложен в наблюдательном совете возможного нового учреждения.

"Особого внимания заслуживает идея создания наблюдательного совета такого учреждения, которое будет осуществлять отбор его руководителя, оценка работы и реагирование на возможное давление на экспертов. Ключевой вопрос остается без ответа — кто будет финансировать деятельность этого наблюдательного совета?", — пишет издание.

Проведение конкурса на должность руководителя, как отмечают журналисты, не означает, что победит наиболее профессиональный и независимый кандидат. Издание связало эти риски с предварительными конкурсами и кадровыми решениями НАБУ и САП. Отмечается, что они показали, что конкурсы могут использоваться для продвижения заранее удобных людей.

"Достаточно вспомнить конкурс на должность директора НАБУ Семена Кривоноса, конкурс на руководителя САП, ситуации с Синюком, а также дальнейшие кадровые переходы лиц, ранее работавших в НАБУ или находившихся в профессиональной и дружеской орбите Клименко, в САП", — говорится в сообщении.

Журналисты также предполагают, что руководство САП могло продвигать людей, которым не хватает опыта и профессиональных навыков. В то же время, более опытные прокуроры теряли руководящие должности.

"Пройти конкурсную процедуру некоторым удалось только с четвертого раза, да и то после занятия Клименко должности руководителя САП. Затем эти же люди незаслуженно заняли руководящие должности в САП, сдвинув прокуроров со стажем и опытом. И ходят в суды, где не могут два слова вместе свести и нормально даже выступить, а иногда даже не понимают, что их спрашивает суд”, — отмечает СМИ.

Издание напомнило, что в июле 2026 года парламентская Временная следственная комиссия разоблачила НАБУ в слабом внутреннем контроле и фактическом терпении коррупции внутри Бюро. По данным ВСК, в течение трех лет НАБУ не сообщило о подозрении ни одному своему работнику по фактам внутренней коррупции, хотя было зафиксировано не менее шести соответствующих случаев. Комиссия также обратила внимание на возможные утечки материалов уголовных производств, давление на журналистов, прослушивание адвокатов и имущественные вопросы отдельных детективов. САП, в свою очередь, критиковали за закрытость расследования возможных утечек из НАБУ.



