Ексгенпрокурор Кравченко “здає” всіх: гучна заява про Офіс президента

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про подій, які сталися в Австрії у жовтні.

Руслан Кравченко. Фото з відкритих джерел

За його словами, було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР із так званої групи “Артан”, пояснив він. Їх командир Віктор Торкотюк, зазначив Кравченко,на момент затримання підлеглих також знаходився в Австрії. Один із затриманих, уточнив Кравченко, — колишній співробітник НАБУ, який працював у підрозділі зовнішнього спостереження.

“Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії. Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП. Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ. За моїми даними, Торкотюку в обмін на це пообіцяли посаду”, — уточнив Кравченко.

Він також провів паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако.

За його словами, в Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників “Української правди”.

“Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні — в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів”, — підсумував колишній генпрокурор.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому у Відні виникли запитання до журналіста Ткача.



