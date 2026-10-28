Экс-генпрокурор Кравченко "сдает" всех: громкое заявление об Офисе президента

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о событиях, произошедших в Австрии в октябре.

Руслан Кравченко. Фото из открытых источников

По его словам, были задержаны два действующих военнослужащих ГУР из так называемой группы "Артан", пояснил он. Их командир Виктор Торкотюк, отметил Кравченко, в момент задержания подчиненных также находился в Австрии. Один из задержанных, уточнил Кравченко, — бывший сотрудник НАБУ, работавший в подразделении внешнего наблюдения.

"Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить в отношении меня противоправные насильственные действия. Тогда мне сказали прямо, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. Однако, чтобы предупредить информацию того, кто отдавал преступный приказ. По моим данным, Торкотюку в обмен на это пообещали должность”, — уточнил Кравченко.

Он также провел параллели с событиями схожего характера, которые произошли этим летом в Монако.

По его словам, в Австрии продолжается расследование в отношении четырех человек, среди которых двое представителей "Украинской правды".

"Михаил Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а также в Вене — в период задержания сотрудников ГУР. Правовая оценка этих обстоятельств, связь между фигурантами и характер их деятельности в обоих случаях входит в компетенцию европейских правоохранительных органов", — подытожил бывший генпрокурор.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Вене возникли вопросы к журналисту Ткачу.



