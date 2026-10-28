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Экс-генпрокурор Кравченко "сдает" всех: громкое заявление об Офисе президента

Экс-генпрокурор Кравченко сделал заявление о событиях, произошедших в Вене в октябре

28 октября 2026, 18:12
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Кречмаровская Наталия

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко рассказал о событиях, произошедших в Австрии в октябре.

Экс-генпрокурор Кравченко "сдает" всех: громкое заявление об Офисе президента

Руслан Кравченко. Фото из открытых источников

По его словам, были задержаны два действующих военнослужащих ГУР из так называемой группы "Артан", пояснил он. Их командир Виктор Торкотюк, отметил Кравченко, в момент задержания подчиненных также находился в Австрии. Один из задержанных, уточнил Кравченко, — бывший сотрудник НАБУ, работавший в подразделении внешнего наблюдения.

"Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить в отношении меня противоправные насильственные действия. Тогда мне сказали прямо, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента. Однако, чтобы предупредить информацию того, кто отдавал преступный приказ. По моим данным, Торкотюку в обмен на это пообещали должность”, — уточнил Кравченко.

Он также провел параллели с событиями схожего характера, которые произошли этим летом в Монако.

По его словам, в Австрии продолжается расследование в отношении четырех человек, среди которых двое представителей "Украинской правды".

"Михаил Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а также в Вене — в период задержания сотрудников ГУР. Правовая оценка этих обстоятельств, связь между фигурантами и характер их деятельности в обоих случаях входит в компетенцию европейских правоохранительных органов", — подытожил бывший генпрокурор.

Экс-генпрокурор Кравченко ”сдает” всех: громкое заявление об Офисе президента - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Вене возникли вопросы к журналисту Ткачу.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1064748456578978&id=100091315017222&rdid=KJY3487wi5t1f3GX#
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