Двійники Путіна: МІ6 розкрив, навіщо він їх стільки завів, і хто ховається під обличчям диктатора

Володимир Путін завів цілу армію двійників, і соцмережі вже жартують про "двійників", "трійників" та "подовжувачів", адже диктатор боїться, що його можуть ліквідувати. Таку оцінку дає Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який довго спостерігає за російським лідером. За його словами, наразі існує чотири версії Путіна, і під час публічних появ часто перед камерами з’являються дублери, щоб мінімізувати ризик для справжнього диктатора.

Двійники Путіна (Фото: "The Sun")

Справжній "бункерний" Путін востаннє був помічений на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Москві. Попов уточнює, що невідомо, чи цей Путін – оригінал, який прийшов до влади після Бориса Єльцина, адже вони зовсім різні. Інші дублери мають свої ролі: хтось виступає перед великими аудиторіями, хтось – на територіях, де не можна гарантувати безпеку, а деякі показуються лише на коротких візитах до окупованих територій.

Психолог пояснює, що підготовка дублера займає місяці, адже потрібно відпрацювати жести, ходу, поведінку, а також голос. Іноді доводиться робити невеликі операції, щоб зовнішність відповідала оригіналу, а тренування голосових зв’язок може тривати від трьох до шести місяців.

Колишній шеф британської розвідки МІ6 Річард Дірлав, пише видання "The Sun", підтвердив, що використання двійників – звичайна практика у протоколах безпеки Кремля. Він зазначив, що кожен вихід Путіна на публіку ретельно планується. Якщо ризик замаху надто високий, на його місце виходить спеціально підготовлений дублер.

Західні аналітики пов’язують активне використання двійників зі зростанням загроз після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Українські спецслужби продемонстрували здатність завдавати удари по об’єктах на території Росії, що посилило стурбованість оточення диктатора можливими атаками.

Дірлав також наголошує, що двійники не використовуються під час дипломатичних переговорів і закритих зустрічей, адже імітувати Путіна зблизька надзвичайно складно. Натомість публічні заходи просто неба, показові візити на заводи або прогулянки – саме там дублери виконують головну роль.

Додатково японська телемережа TBS у 2023 році провела аналіз обличчя та рухів Путіна за допомогою ШІ. Виявилося, що на параді 9 травня на Красній площі був присутній справжній диктатор, тоді як під час огляду Кримського мосту майже рік тому імовірно з’являвся його двійник, а рівень схожості між ними склав трохи більше 50%.

