Двойники Путина: МИ6 раскрыл, зачем он их столько завел, и кто скрывается под лицом диктатора

Владимир Путин завел целую армию двойников и соцсети уже шутят о "двойниках", "тройниках" и "удлинителях", ведь диктатор боится, что его могут ликвидировать. Такую оценку дает Дмитрий Попов, кандидат психологических наук , долго наблюдающий за российским лидером. По его словам, сейчас существует четыре версии Путина , и во время публичных появлений часто перед камерами появляются дублеры, чтобы минимизировать риск для настоящего диктатора.

Двойники Путина (Фото: "The Sun")

Настоящий "бункерный" Путин в последний раз был замечен на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем в Москве. Попов уточняет, что неизвестно, пришел ли этот Путин оригинал, который пришел к власти после Бориса Ельцина, ведь они совсем разные. У других дублеров есть свои роли: кто-то выступает перед большими аудиториями, кто-то – на территориях, где нельзя гарантировать безопасность, а некоторые показываются только на коротких визитах в оккупированные территории.

Психолог объясняет, что подготовка дублера занимает месяцы , ведь нужно отработать жесты, походку, поведение, а также голос. Иногда приходится делать небольшие операции, чтобы внешность соответствовала оригиналу, а тренировка голосовых связок может продолжаться от трех до шести месяцев.

Бывший шеф британской разведки МИ6 Ричард Дирлав, пишет издание "The Sun", подтвердил, что использование двойников – обычная практика в протоколах безопасности Кремля . Он отметил, что каждый выход Путина на публику тщательно планируется. Если риск покушения слишком высок, на его место выходит специально подготовленный дублер.

Западные аналитики связывают активное использование двойников с ростом угроз после полномасштабного вторжения РФ в Украину . Украинские спецслужбы продемонстрировали способность наносить удары по объектам на территории России, что усилило обеспокоенность оцепления диктатора возможными атаками.

Дирлав также отмечает, что двойники не используются во время дипломатических переговоров и закрытых встреч , ведь имитировать Путина вблизи очень сложно. Публичные мероприятия под открытым небом, показательные визиты на заводы или прогулки – именно там дублеры выполняют главную роль.

Дополнительно японская телесеть TBS в 2023 году провела анализ лица и движений Путина с помощью ИИ . Оказалось, что на параде 9 мая на Красной площади присутствовал настоящий диктатор , тогда как во время осмотра Крымского моста почти год назад предположительно появлялся его двойник , а уровень сходства между ними составил чуть больше 50% .

