Друг Зеленського “посипався”: несподівані подробиці Міндіча про президента

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Розслідування корупції в енергетичній сфері “кинуло тінь” на самого президента Володимира Зеленського — у справі фігурують люди з його найближчого оточення. Серед них і бізнесмен Тімур Міндіч, який виїхав з України.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що поговорив із Тимуром Міндічем — головним фігурантом справи “Мідас”.
Нардеп зазначив, що Міндіч, як запевняє, не бачив указу про позбавлення громадянства, а Вищий антикорупційний суд йому не дозволяє включатися онлайн.
Міндіч не розповів, чому поїхав з України, зазначив, що хоче, щоб НАБУ провели всі види слідства,
Щодо Зеленського, то Міндіч вважає його патріотом країни, який до останньої краплі своєї крові щиро робить все, що може, робити.
За його словами, хоча Зеленський і друг, але він ще й президент країни — і це різні речі.
За його словами, він із Зеленським, коли той став президентом, не в такому тісному контакті, тому не зателефонував, коли стало відомо про результати розслідування. Однак, Міндіч зауважив, що Зеленський міг запитати його про ситуацію, однак не запитав.
У справі про ймовірне розкрадання коштів, за словами Міндіча, фігурує не 100 млн дол., а 300 млн грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи розповіли про реальні пропозиції Зеленського.