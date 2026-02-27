Друг Зеленського “посипався”: несподівані подробиці Міндіча про президента

Розслідування корупції в енергетичній сфері “кинуло тінь” на самого президента Володимира Зеленського — у справі фігурують люди з його найближчого оточення. Серед них і бізнесмен Тімур Міндіч, який виїхав з України.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що поговорив із Тимуром Міндічем — головним фігурантом справи “Мідас”.

"Запросив його на засідання ТСК. Це корупційна справа №1 в країні, де фігурує близьке оточення президента — і питань там більше, ніж відповідей. Міндіч каже, що готовий прийти, Зеленського досі вважає другом і “нічого протизаконного не зробив”, — зазначив він.

Нардеп зазначив, що Міндіч, як запевняє, не бачив указу про позбавлення громадянства, а Вищий антикорупційний суд йому не дозволяє включатися онлайн.

Міндіч не розповів, чому поїхав з України, зазначив, що хоче, щоб НАБУ провели всі види слідства,

“Розібралося та закрило ту історію, в чому мене звинувачують, тому що мене в цій історії немає… Я хочу, щоб слідство розібралося і оголосило свої результати. А не було ось всієї цієї медійною історії, щоб не було тиску медійного, всієї цієї політичної історії. Я не політик, я простий бізнесмен, але мені пощастило в житті, у мене є такий прекрасний друг як людина”, — розповів Міндіч.

Щодо Зеленського, то Міндіч вважає його патріотом країни, який до останньої краплі своєї крові щиро робить все, що може, робити.

“Я поважаю цю людину як лідера, як людину і як друга. І я вважаю … така ситуація, так склалося, але вже ж розберуться, і все стане на свої місця”, — зазначив він.

За його словами, хоча Зеленський і друг, але він ще й президент країни — і це різні речі.

“Це не означає, що якщо я друг, так на мене санкції не треба вводити. Тим самим навпаки, мені здається, ось це він, як президент, вчинив правильно, а як друг… Якщо це правда, так… тоді такі друзі не потрібні — він теж правий. А якщо це неправда, то давайте це розбирати”, — зазначив Міндіч.

За його словами, він із Зеленським, коли той став президентом, не в такому тісному контакті, тому не зателефонував, коли стало відомо про результати розслідування. Однак, Міндіч зауважив, що Зеленський міг запитати його про ситуацію, однак не запитав.

У справі про ймовірне розкрадання коштів, за словами Міндіча, фігурує не 100 млн дол., а 300 млн грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи розповіли про реальні пропозиції Зеленського.



