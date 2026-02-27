Друг Зеленского "посыпался": неожиданные подробности Миндича о президенте

Расследование коррупции в энергетической сфере "бросило тень" на самого президента Владимира Зеленского — по делу фигурируют люди из его ближайшего окружения. Среди них и уехавший из Украины бизнесмен Тимур Миндич.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что поговорил с Тимуром Миндичем — главным фигурантом дела "Мидас".

"Пригласил его на заседание ВСК. Это коррупционное дело №1 в стране, где фигурирует близкое окружение президента – и вопросов там больше, чем ответов. Миндич говорит, что готов прийти, Зеленского до сих пор считает другом и ничего противозаконного не сделал", — пояснил он.

Нардеп отметил, что Миндич, как уверяет, не видел указа о лишении гражданства, а Высший антикоррупционный суд ему не разрешает включаться онлайн.

Миндич не рассказал, почему уехал из Украины, отметил, что хочет, чтобы НАБУ провели все виды следствия,

"Разобралось и закрыло ту историю, в чем меня обвиняют, потому что меня в этой истории нет... Я хочу, чтобы следствие разобралось и объявило свои результаты. А не было вот всей этой медийной истории, чтобы не было давления медийного, всей этой политической истории. Я не политик, я простой бизнесмен, но мне повезло в жизни, у меня такой прекрасный друг как человек”, — рассказал Миндич.

Что касается Зеленского, Миндич считает его патриотом страны, который до последней капли своей крови искренне делает все, что может, делать.

"Я уважаю этого человека как лидера, как человека и как друга. И я считаю... такая ситуация, так сложилось, но уже разберутся, и все станет на свои места", — отметил он.

По его словам, хотя Зеленский и друг, но он еще и президент страны – и это разные вещи.

"Это не значит, что если я друг, так на меня санкции не надо вводить. Тем самым наоборот, мне кажется, вот это он, как президент, поступил правильно, а как друг... Если это правда, да... тогда такие друзья не нужны — он тоже прав. А если это неправда, то давайте это разбирать", — отметил Миндич.

По его словам, он с Зеленским, когда тот стал президентом, не в таком тесном контакте, поэтому не позвонил по телефону, когда стало известно о результатах расследования. Однако Миндич отметил, что Зеленский мог спросить его о ситуации, однако не спросил.

По делу о вероятном хищении средств, по словам Миндича, фигурирует не 100 млн долл., а 300 млн грн.

