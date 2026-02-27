Друг Зеленского "посыпался": неожиданные подробности Миндича о президенте

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Расследование коррупции в энергетической сфере "бросило тень" на самого президента Владимира Зеленского — по делу фигурируют люди из его ближайшего окружения. Среди них и уехавший из Украины бизнесмен Тимур Миндич.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что поговорил с Тимуром Миндичем — главным фигурантом дела "Мидас".
Нардеп отметил, что Миндич, как уверяет, не видел указа о лишении гражданства, а Высший антикоррупционный суд ему не разрешает включаться онлайн.
Миндич не рассказал, почему уехал из Украины, отметил, что хочет, чтобы НАБУ провели все виды следствия,
Что касается Зеленского, Миндич считает его патриотом страны, который до последней капли своей крови искренне делает все, что может, делать.
По его словам, хотя Зеленский и друг, но он еще и президент страны – и это разные вещи.
По его словам, он с Зеленским, когда тот стал президентом, не в таком тесном контакте, поэтому не позвонил по телефону, когда стало известно о результатах расследования. Однако Миндич отметил, что Зеленский мог спросить его о ситуации, однако не спросил.
По делу о вероятном хищении средств, по словам Миндича, фигурирует не 100 млн долл., а 300 млн грн.
