Дискусія про вибори переросла у скандал: кого звинувачує Золкін

Відомий публіцист Віталій Портніков виступив проти можливості проведення виборів в Україні через застосунок "Дія", аргументуючи це тим, що в такому випадку на них переможе чинний президент Володимир Зеленський, а результати голосування не визнає Росія.

Золкін про вибори президента України

Саме цей аргумент і викликав жорстку реакцію з боку журналіста та блогера Володимира Золкіна. Він публічно поставив під сумнів логіку таких заяв, наголосивши, що думка Росії щодо українських виборів не може і не повинна мати жодного значення для громадян України.

Золкін іронічно відреагував на тезу про "невизнання" виборів росіянами, підкресливши, що Кремль не визнає українську державність загалом, тож апеляція до позиції РФ виглядає абсурдною. За його словами, у заявах Портнікова фактично ігнорується позиція США та Європейського Союзу, натомість російський фактор подається як визначальний.

Окремо Золкін звернув увагу на небезпечний, на його думку, акцент: мовляв, головною проблемою стає не легітимність виборів для українського суспільства та партнерів України, а згода або незгода Росії з їх результатами. Це, на його переконання, виглядає як зміщення пріоритетів у бік держави-агресора.

У своїй оцінці Золкін назвав таку позицію неприпустимою, оскільки вона фактично ставить думку Кремля вище за позицію більшості цивілізованих країн світу. Він наголосив, що Україна не має і не повинна узгоджувати свої демократичні процеси з очікуваннями чи вимогами Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у підсумковому інтерв’ю російському агентству ТАСС заявив, що Україна нібито не готова до "конструктивних переговорів". За його словами, "режим Зеленського" не демонструє бажання домовлятися, що Кремль традиційно використовує як виправдання для продовження війни.