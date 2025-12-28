Дискуссия о выборах переросла в скандал: кого обвиняет Золкин

Известный публицист Виталий Портников выступил против возможности проведения выборов в Украине через приложение "Действие", аргументируя это тем, что в таком случае на них победит действующий президент Владимир Зеленский , а результаты голосования не признает Россия.

Золкин про выборы президента Украины

Именно этот аргумент и вызвал жесткую реакцию со стороны журналиста и блоггера Владимира Золкина. Он публично поставил под сомнение логику таких заявлений, подчеркнув, что мнение России по поводу украинских выборов не может и не должно иметь никакого значения для граждан Украины.

Золкин иронически отреагировал на тезис о "непризнании" выборов россиянами, подчеркнув, что Кремль не признает украинскую государственность в целом, апелляция к позиции РФ выглядит абсурдной. По его словам, в заявлениях Портникова фактически игнорируется позиция США и Европейского Союза, зато российский фактор представляется определяющим.

Отдельно Золкин обратил внимание на опасный, по его мнению, акцент: мол, главной проблемой становится не легитимность выборов для украинского общества и партнеров Украины, а согласие или несогласие России с их результатами. Это, по его мнению, выглядит как смещение приоритетов в сторону государства-агрессора.

В своей оценке Золкин назвал такую позицию недопустимой, поскольку она фактически ставит мнение Кремля выше позиции большинства цивилизованных стран мира. Он подчеркнул, что у Украины нет и не должно согласовывать свои демократические процессы с ожиданиями или требованиями России.

