Дискуссия о выборах переросла в скандал: кого обвиняет Золкин
НОВОСТИ

Дискуссия о выборах переросла в скандал: кого обвиняет Золкин

Владимир Золкин подверг резкой критике позицию Виталия Портникова относительно выборов через «Действие», обвинив его в фактической ориентации по мнению России, а не Украины или Запада

28 декабря 2025, 17:37
Известный публицист Виталий Портников выступил против возможности проведения выборов в Украине через приложение "Действие", аргументируя это тем, что в таком случае на них победит действующий президент Владимир Зеленский , а результаты голосования не признает Россия.

Дискуссия о выборах переросла в скандал: кого обвиняет Золкин

Золкин про выборы президента Украины

Именно этот аргумент и вызвал жесткую реакцию со стороны журналиста и блоггера Владимира Золкина. Он публично поставил под сомнение логику таких заявлений, подчеркнув, что мнение России по поводу украинских выборов не может и не должно иметь никакого значения для граждан Украины.

Золкин иронически отреагировал на тезис о "непризнании" выборов россиянами, подчеркнув, что Кремль не признает украинскую государственность в целом, апелляция к позиции РФ выглядит абсурдной. По его словам, в заявлениях Портникова фактически игнорируется позиция США и Европейского Союза, зато российский фактор представляется определяющим.

Отдельно Золкин обратил внимание на опасный, по его мнению, акцент: мол, главной проблемой становится не легитимность выборов для украинского общества и партнеров Украины, а согласие или несогласие России с их результатами. Это, по его мнению, выглядит как смещение приоритетов в сторону государства-агрессора.

В своей оценке Золкин назвал такую позицию недопустимой, поскольку она фактически ставит мнение Кремля выше позиции большинства цивилизованных стран мира. Он подчеркнул, что у Украины нет и не должно согласовывать свои демократические процессы с ожиданиями или требованиями России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоговом интервью российскому агентству ТАСС заявил, что Украина якобы не готова к "конструктивным переговорам". По его словам, режим Зеленского не демонстрирует желания договариваться, что Кремль традиционно использует как оправдание для продолжения войны.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21405
