Деякі депутати разом з керівниками НАБУ та САП могли вигадати “вимоги до України від ЄС”: ЗМІ

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Кречмаровская Наталия
На шляху євроінтеграції України час від часу виникають певні особливі вимоги. Деякі з них можуть виявитися надуманими.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
Так, ймовірно, немає жодних вимог Європейського Союзу до України щодо НАБУ та САП, пише видання “Українські новини”. Зазначається, що є лише прохання керівників цих структур, які озвучила комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.
Видання нагадало про ініціативу нардепа Железняка про реєстрацію законодавчих ініціатив, нібито необхідних за так званим планом Качки-Кос.
Загалом, як зазначають журналісти, жодного “плану Качки-Кос” насправді не існує. Йдеться лише про спільну заяву комісарки з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки від 11 грудня 2025 року, повідомили журналісти.
Потрібно чітко розрізняти справжні євроінтеграційні зобов’язання України та оформлені як план реформ чиїсь внутрішні інтереси, пише видання.
За даними ЗМІ, вчора у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.
Видання нагадало, що 11 грудня 2025 року за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи було опубліковано спільну заяву Комісара з питань розширення Марти Кос та Віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Головний акцент у документі було зроблено на Кластері “Основи” (верховенство права та боротьба з корупцією).