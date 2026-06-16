Деякі депутати разом з керівниками НАБУ та САП могли вигадати “вимоги до України від ЄС”: ЗМІ

На шляху євроінтеграції України час від часу виникають певні особливі вимоги. Деякі з них можуть виявитися надуманими.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Так, ймовірно, немає жодних вимог Європейського Союзу до України щодо НАБУ та САП, пише видання “Українські новини”. Зазначається, що є лише прохання керівників цих структур, які озвучила комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Видання нагадало про ініціативу нардепа Железняка про реєстрацію законодавчих ініціатив, нібито необхідних за так званим планом Качки-Кос.

“Складається враження, що дійсно є певні вимоги ЄС, які відображені у спільній заяві, і Україна повинна їх виконувати. Але ці “вимоги ЄС” не самостійно сформована позиція Європейського Союзу, а прохання та “потреби” керівників НАБУ і САП, які, користуючись можливістю проведення зустрічей з Мартою Кос, передали їй письмово попунктний перелік того, що саме їм обом потрібно ще 20.11.2025”, — пише видання.

Загалом, як зазначають журналісти, жодного “плану Качки-Кос” насправді не існує. Йдеться лише про спільну заяву комісарки з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки від 11 грудня 2025 року, повідомили журналісти.

“Клименко та Кривонос через Комісарку з питань розширення Марту Кос фактично закріплюють свої потреби, а в подальшому це все подається як зобов’язання України, яке Верховна Рада має проголосувати. Політичну та медійну підтримку цьому процесу надають окремі народні депутати, всім сумновідомі громадські організації, активісти та журналісти”, — йдеться у повідомленні.

Потрібно чітко розрізняти справжні євроінтеграційні зобов’язання України та оформлені як план реформ чиїсь внутрішні інтереси, пише видання.

“Фактично йдеться про ситуацію, коли інтереси керівників окремих органів, які отримують додаткові повноваження та розширення юрисдикції, суспільству подаються як безальтернативні “вимоги ЄС”. Питання насправді не в тому, чи потрібні Україні ці реформи, а в тому, хто саме формує їхній зміст, в чиїх інтересах, якою процедурою і чому будь-яка критика таких законопроєктів наперед подається як блокування європейського шляху України”, — зауважили журналісти.

За даними ЗМІ, вчора у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Видання нагадало, що 11 грудня 2025 року за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи було опубліковано спільну заяву Комісара з питань розширення Марти Кос та Віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Головний акцент у документі було зроблено на Кластері “Основи” (верховенство права та боротьба з корупцією).



