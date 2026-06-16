Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП могли придумать “требования к Украине от ЕС”: СМИ

На пути евроинтеграции Украины время от времени возникают особые требования. Некоторые из них могут оказаться надуманными.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Так, вероятно, нет никаких требований Европейского Союза к Украине относительно НАБУ и САП, пишет издание "Українські новини". Отмечается, что есть только просьбы руководителей этих структур, которые озвучила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Издание напомнило об инициативе нардепа Железняка о регистрации законодательных инициатив, якобы необходимых по так называемому плану Качки-Кос.

"Создается впечатление, что действительно есть определенные требования ЕС, которые отражены в совместном заявлении, и Украина должна их выполнять. Но эти "требования ЕС" не самостоятельно сформирована позиция Европейского Союза, а просьбы и "потребности" руководителей НАБУ и САП, которые, пользуясь возможностью проведения встреч с Мартой Кос, передали ей в письменном виде попунктный перечень того, что именно им обоим нужно еще 20.11.2025”, — пишет издание.

В целом, как отмечают журналисты, никакого "плана Качки-Кос" на самом деле не существует. Речь идет только о совместном заявлении комиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки от 11 декабря 2025 года, сообщили журналисты.

"Клименко и Кривонос через Комиссара по вопросам расширения Марту Кос фактически закрепляют свои потребности, а в дальнейшем это все преподносится как обязательство Украины, которое Верховная Рада должна проголосовать. Политическую и медийную поддержку этому процессу оказывают отдельные народные депутаты, всем печально известные общественные организации, активисты и журналисты", — говорится.

Следует четко различать настоящие евроинтеграционные обязательства Украины и оформленные как план реформ чьи-то внутренние интересы, пишет издание.

"Фактически речь идет о ситуации, когда интересы руководителей отдельных органов, которые получают дополнительные полномочия и расширения юрисдикции, обществу представляются как безальтернативные "требования ЕС". Вопрос на самом деле не в том, нужны ли Украине эти реформы, а в том, кто именно формирует их содержание, в чьих интересах, какая процедура и как Украины”, — отметили журналисты.

По данным СМИ, вчера в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что явилось официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Издание напомнило, что 11 декабря 2025 года по итогам неформального заседания министров по делам Европы было опубликовано совместное заявление Комиссара по вопросам расширения Марты Кос и Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Главный акцент в документе был сделан на Кластере "Основы" (верховенство права и борьба с коррупцией).



