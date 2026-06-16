Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП могли придумать “требования к Украине от ЕС”: СМИ

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Кречмаровская Наталия
На пути евроинтеграции Украины время от времени возникают особые требования. Некоторые из них могут оказаться надуманными.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
Так, вероятно, нет никаких требований Европейского Союза к Украине относительно НАБУ и САП, пишет издание "Українські новини". Отмечается, что есть только просьбы руководителей этих структур, которые озвучила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.
Издание напомнило об инициативе нардепа Железняка о регистрации законодательных инициатив, якобы необходимых по так называемому плану Качки-Кос.
В целом, как отмечают журналисты, никакого "плана Качки-Кос" на самом деле не существует. Речь идет только о совместном заявлении комиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки от 11 декабря 2025 года, сообщили журналисты.
Следует четко различать настоящие евроинтеграционные обязательства Украины и оформленные как план реформ чьи-то внутренние интересы, пишет издание.
По данным СМИ, вчера в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что явилось официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Издание напомнило, что 11 декабря 2025 года по итогам неформального заседания министров по делам Европы было опубликовано совместное заявление Комиссара по вопросам расширения Марты Кос и Вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Главный акцент в документе был сделан на Кластере "Основы" (верховенство права и борьба с коррупцией).