Держбюджет чекає від дій оновленого БЕБ 199 млрд грн, але результатів досі немає: ЗМІ

До Бюро економічної безпеки та керівника Олександра Цивінського виникає чимало питань. Орган, який мав би ліквідовувати тіньові ринки та поповнювати державний бюджет, не показує очікуваних результатів.

За 8 місяців роботи під керівництвом Цивінського бюро не запам'яталося гучними операціями чи вражаючими результатами у детінізації економіки, пише видання “Українські новини”. При цьому, як зазначають журналісти, уряд передбачив на цей рік 199 млрд грн спеціального резерву для сектору безпеки та оборони, кошти у якому мають з'явитися саме внаслідок детінізації економіки.

Журналісти наголосили, що попри сподівання уряду та бізнесу ефективність БЕБ залишається низькою. А керівництво БЕБ звітує не про конкретні показники, а про зростання рівня продажів у тій чи іншій сфері, зазначає ЗМІ.

“Після призначення Цивінського головою БЕБ на цей орган знову поклали великі сподівання. Однак через 8 місяців бюро майже не запам'яталося гучними операціями чи вражаючими результатами у детінізації економіки. Під час зустрічей із журналістами керівництво БЕБ звітує про зростання легальних продажів пального у жовтні-грудні 2025 року (збіглося з початком блекаутів) або легальних продажів побутової техніки (збіглося з "чорною п'ятницею" та різдвяно-новорічними святами)”, — повідомляє видання.

Цивінський та його команда, зазначають журналісти, виправдовують відсутність результатів недостатнім фінансуванням. Однак замість раціонального використання бюджету, за даними ЗМІ, в Бюро збільшують зарплати керівному складу та витрачають кошти на представницькі потреби.

“Зокрема нещодавно у БЕБ придбали на чверть мільйона гривень атласних хусток та еко сумок. Ще за 295 тисяч гривень там планують оновити візуальну айдентику та брендбук тощо”, — пише видання.

Журналісти акцентують увагу і на зарплатах — зарплати керівництва органу зросли до 120-165 тис. грн. Наприклад, перший заступник Олександра Цивінського у грудні отримав 166 тис. грн, інший заступник — 156 тис. грн, зазначає ЗМІ. Приблизно на такому ж рівні коливаються зарплати решти керівництва Бюро: очільник Департаменту організаційного забезпечення діяльності отримав 151 тис. грн, керівник Управління оперативної підтримки — 146 тис. грн.

У самому Бюро наголошують, що багато коштів витрачається на судові витрати та позови від колишніх співробітників.

“Динаміка свідчить про підвищені фінансові ризики нестачі фінансування БЕБ протягом 2026 року. Це може призвести до повного колапсу у функціонуванні БЕБ вже у вересні-жовтні цього року", – цитує видання заяву Бюро.

Попри це уряд передбачив на цей рік 199 млрд грн спеціального резерву для сектору безпеки та оборони, наголошують журналісти. Зазначають, що кошти у ньому мають з'явитися саме внаслідок детінізації економіки, якою повинне займатися БЕБ.

“Проте наразі ефективність органу залишається вкрай низькою, а бюджет продовжує втрачати мільярди гривень від нелегальних ринків. Аби вплинути на ситуацію, парламент вже найближчим часом планує заслухати керівництво БЕБ”, — зауважують журналісти.

Видання нагадало, що Міжнародний валютний фонд очікує на ліквідацію податкових схем, боротьба з якими залежить від БЕБ.



