Держбюджет чекає від дій оновленого БЕБ 199 млрд грн, але результатів досі немає: ЗМІ

Кречмаровская Наталия
До Бюро економічної безпеки та керівника Олександра Цивінського виникає чимало питань. Орган, який мав би ліквідовувати тіньові ринки та поповнювати державний бюджет, не показує очікуваних результатів.
Олександр Цивінський. Фото з відкритих джерел
За 8 місяців роботи під керівництвом Цивінського бюро не запам'яталося гучними операціями чи вражаючими результатами у детінізації економіки, пише видання “Українські новини”. При цьому, як зазначають журналісти, уряд передбачив на цей рік 199 млрд грн спеціального резерву для сектору безпеки та оборони, кошти у якому мають з'явитися саме внаслідок детінізації економіки.
Журналісти наголосили, що попри сподівання уряду та бізнесу ефективність БЕБ залишається низькою. А керівництво БЕБ звітує не про конкретні показники, а про зростання рівня продажів у тій чи іншій сфері, зазначає ЗМІ.
Цивінський та його команда, зазначають журналісти, виправдовують відсутність результатів недостатнім фінансуванням. Однак замість раціонального використання бюджету, за даними ЗМІ, в Бюро збільшують зарплати керівному складу та витрачають кошти на представницькі потреби.
Журналісти акцентують увагу і на зарплатах — зарплати керівництва органу зросли до 120-165 тис. грн. Наприклад, перший заступник Олександра Цивінського у грудні отримав 166 тис. грн, інший заступник — 156 тис. грн, зазначає ЗМІ. Приблизно на такому ж рівні коливаються зарплати решти керівництва Бюро: очільник Департаменту організаційного забезпечення діяльності отримав 151 тис. грн, керівник Управління оперативної підтримки — 146 тис. грн.
У самому Бюро наголошують, що багато коштів витрачається на судові витрати та позови від колишніх співробітників.
Видання нагадало, що Міжнародний валютний фонд очікує на ліквідацію податкових схем, боротьба з якими залежить від БЕБ.