Госбюджет ждет от действий обновленного БЭБ 199 млрд грн, но результатов пока нет: СМИ

К Бюро экономической безопасности и руководителю Александру Цивинскому возникает немало вопросов. Орган, который должен ликвидировать теневые рынки и пополнять государственный бюджет, не показывает ожидаемых результатов.

За 8 месяцев работы под руководством Цивинского бюро не запомнилось громкими операциями или поразительными результатами в детенизации экономики, пишет издание "Українські новини". При этом, как отмечают журналисты, правительство предусмотрело в этом году 199 млрд грн специального резерва для сектора безопасности и обороны, средства в котором должны появиться именно в результате детенизации экономики.

Журналисты подчеркнули, что, несмотря на надежду правительства и бизнеса, эффективность БЭБ остается низкой. А руководство БЭБ отчитывается не о конкретных показателях, а о росте уровня продаж в той или иной сфере, отмечает СМИ.

"После назначения Цивинского председателем БЭБ на этот орган снова возложили большие надежды. Однако через 8 месяцев бюро почти не запомнилось громкими операциями или впечатляющими результатами в детенизации экономики. Во время встреч с журналистами руководство БЭБ отчитывается о росте легальных продаж горючего в октябре-декабре 2025 года (совпало с началом блэкаутов) или легальных продаж бытовой техники (совпало с "черной пятницей" и рождественско-новогодними праздниками)”, — сообщает издание.

Цивинский и его команда, как отмечают журналисты, оправдывают отсутствие результатов недостаточным финансированием. Однако вместо рационального использования бюджета, по данным СМИ, в Бюро увеличивают зарплаты руководящему составу и тратят средства на представительские нужды.

"В частности, недавно в БЭБ приобрели на четверть миллиона гривен атласных платков и эко сумок. Еще за 295 тысяч гривен там планируют обновить визуальную айдентику и брендбук и т.д.", — пишет издание.

Журналисты акцентируют внимание и на зарплатах – зарплаты руководства органа выросли до 120-165 тыс. грн. К примеру, первый заместитель Александра Цивинского в декабре получил 166 тыс. грн, второй заместитель — 156 тыс. грн, отмечает СМИ. Приблизительно на таком же уровне колеблются зарплаты остального руководства Бюро: руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности получил 151 тыс. грн, руководитель Управления оперативной поддержки – 146 тыс. грн.

В самом Бюро отмечают, что много средств тратится на судебные издержки и иски от бывших сотрудников.

"Динамика свидетельствует о повышенных финансовых рисках нехватки финансирования БЭБ в течение 2026 года. Это может привести к полному коллапсу в функционировании БЭБ уже в сентябре-октябре этого года", — цитирует издание заявление Бюро.

Несмотря на это, правительство предусмотрело на этот год 199 млрд грн специального резерва для сектора безопасности и обороны, отмечают журналисты. Уточняют, что средства в нем должны появиться именно в результате детенизации экономики, которой должно заниматься БЭБ.

"Однако эффективность органа остается крайне низкой, а бюджет продолжает терять миллиарды гривен от нелегальных рынков. Чтобы повлиять на ситуацию, парламент уже в ближайшее время планирует заслушать руководство БЭБ", — отмечают журналисты.

Издание напомнило, что Международный валютный фонд ожидает ликвидации налоговых схем, борьба с которыми зависит от БЭБ.



