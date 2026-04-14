Госбюджет ждет от действий обновленного БЭБ 199 млрд грн, но результатов пока нет: СМИ

Кречмаровская Наталия
К Бюро экономической безопасности и руководителю Александру Цивинскому возникает немало вопросов. Орган, который должен ликвидировать теневые рынки и пополнять государственный бюджет, не показывает ожидаемых результатов.
За 8 месяцев работы под руководством Цивинского бюро не запомнилось громкими операциями или поразительными результатами в детенизации экономики, пишет издание "Українські новини". При этом, как отмечают журналисты, правительство предусмотрело в этом году 199 млрд грн специального резерва для сектора безопасности и обороны, средства в котором должны появиться именно в результате детенизации экономики.
Журналисты подчеркнули, что, несмотря на надежду правительства и бизнеса, эффективность БЭБ остается низкой. А руководство БЭБ отчитывается не о конкретных показателях, а о росте уровня продаж в той или иной сфере, отмечает СМИ.
Цивинский и его команда, как отмечают журналисты, оправдывают отсутствие результатов недостаточным финансированием. Однако вместо рационального использования бюджета, по данным СМИ, в Бюро увеличивают зарплаты руководящему составу и тратят средства на представительские нужды.
Журналисты акцентируют внимание и на зарплатах – зарплаты руководства органа выросли до 120-165 тыс. грн. К примеру, первый заместитель Александра Цивинского в декабре получил 166 тыс. грн, второй заместитель — 156 тыс. грн, отмечает СМИ. Приблизительно на таком же уровне колеблются зарплаты остального руководства Бюро: руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности получил 151 тыс. грн, руководитель Управления оперативной поддержки – 146 тыс. грн.
В самом Бюро отмечают, что много средств тратится на судебные издержки и иски от бывших сотрудников.
Уточняют, что средства в нем должны появиться именно в результате детенизации экономики, которой должно заниматься БЭБ.
Издание напомнило, что Международный валютный фонд ожидает ликвидации налоговых схем, борьба с которыми зависит от БЭБ.