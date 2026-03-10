Цю правду вже не приховують в Раді: “Людожери з відстрочками розповідають, хто і як має померти”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні розгорівся скандал з Monobank — співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що дівчині було відмовлено у верифікації та опублікував її фото на тлі триколору. Дівчина повідомила, що це був прапор Словенії. Однак, на думку народних депутатів, проблема значно глибша.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що проблема не в тому, що у деяких людей в країні є відчуття безкарності. Проблема в тому, що держава перестала бути єдиним каральним органом.
За його словами, також з'явились активісти, які жодного дня не пропрацювали на держслужбі, в армії чи взагалі на якійсь реальній роботі, і розповідають, як армію будувати, як державним службовцям взагалі країну реформувати. Це, пояснив політик, не просто проблема Гороховського. Це проблема глобальна — проблема втрати державою авторитету.
Держава, за його словами, це в першу чергу порядок і справедливість.
Гороховському він порадив публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. І, за словами політика, негайно відреагувати на ситуацію мають нацполіція та НБУ.
