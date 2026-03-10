logo_ukra

Цю правду вже не приховують в Раді: "Людожери з відстрочками розповідають, хто і як має померти"
Цю правду вже не приховують в Раді: “Людожери з відстрочками розповідають, хто і як має померти”

Народний депутат Гончаренко емоційно відреагував на скандал із Monobank та розповів правду про ситуацію в країні

10 березня 2026, 20:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні розгорівся скандал з Monobank — співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що дівчині було відмовлено у верифікації та опублікував її фото на тлі триколору. Дівчина повідомила, що це був прапор Словенії. Однак, на думку народних депутатів, проблема значно глибша. 

Цю правду вже не приховують в Раді: “Людожери з відстрочками розповідають, хто і як має померти”

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що проблема не в тому, що у деяких людей в країні є відчуття безкарності. Проблема в тому, що держава перестала бути єдиним каральним органом.

“У нас з'явились якісь люди в масках і з бусиками, які хапають інших людей на вулицях. З'явились блогери, які вирішують, хто правий, а хто ні. З'явились банкіри, які мали в одному місці банківську таємницю, і повагу до людей, і до держави. З'явились людожери, які з відстрочками розповідають, хто і як має померти і за які кордони. З'явились індивіди, які розповідають, якою мовою говорити з власними дітьми, які пісні слухати і які книжки читати”, — розповів політик.

За його словами, також з'явились активісти, які жодного дня не пропрацювали на держслужбі, в армії чи взагалі на якійсь реальній роботі, і розповідають, як армію будувати, як державним службовцям взагалі країну реформувати. Це, пояснив політик, не просто проблема Гороховського. Це проблема глобальна — проблема втрати державою авторитету.

“У нас тут в Threads чи у Facebook (чи де сидять ці шановні люди?) створені затишні маленькі суди Лінча. Того заборонити, тому дати по обличчю, того знайти, а тому адресу запостити. Так це не працює”, — переконаний нардеп. 

Держава, за його словами, це в першу чергу порядок і справедливість.

“Весь цей карнавал з людьми, які ледве-ледве закінчили університет за спеціальністю “історія гендерних студій”, треба закінчувати”, — зауважив політик. 

Гороховському він порадив публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. І, за словами політика, негайно відреагувати на ситуацію мають нацполіція та НБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Гончаренка, потрібно зробити з ТЦК. 




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53289
