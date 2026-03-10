Цю правду вже не приховують в Раді: “Людожери з відстрочками розповідають, хто і як має померти”

В Україні розгорівся скандал з Monobank — співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що дівчині було відмовлено у верифікації та опублікував її фото на тлі триколору. Дівчина повідомила, що це був прапор Словенії. Однак, на думку народних депутатів, проблема значно глибша.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що проблема не в тому, що у деяких людей в країні є відчуття безкарності. Проблема в тому, що держава перестала бути єдиним каральним органом.

“У нас з'явились якісь люди в масках і з бусиками, які хапають інших людей на вулицях. З'явились блогери, які вирішують, хто правий, а хто ні. З'явились банкіри, які мали в одному місці банківську таємницю, і повагу до людей, і до держави. З'явились людожери, які з відстрочками розповідають, хто і як має померти і за які кордони. З'явились індивіди, які розповідають, якою мовою говорити з власними дітьми, які пісні слухати і які книжки читати”, — розповів політик.

За його словами, також з'явились активісти, які жодного дня не пропрацювали на держслужбі, в армії чи взагалі на якійсь реальній роботі, і розповідають, як армію будувати, як державним службовцям взагалі країну реформувати. Це, пояснив політик, не просто проблема Гороховського. Це проблема глобальна — проблема втрати державою авторитету.

“У нас тут в Threads чи у Facebook (чи де сидять ці шановні люди?) створені затишні маленькі суди Лінча. Того заборонити, тому дати по обличчю, того знайти, а тому адресу запостити. Так це не працює”, — переконаний нардеп.

Держава, за його словами, це в першу чергу порядок і справедливість.

“Весь цей карнавал з людьми, які ледве-ледве закінчили університет за спеціальністю “історія гендерних студій”, треба закінчувати”, — зауважив політик.

Гороховському він порадив публічно вибачитись і повернути комунікації банку до збирання лимонів. І, за словами політика, негайно відреагувати на ситуацію мають нацполіція та НБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Гончаренка, потрібно зробити з ТЦК.



