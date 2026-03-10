Эту правду уже не скрывают в Раде: "Людоеды с отсрочками рассказывают, кто и как должен умереть"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине разгорелся скандал с Monobank – соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что девушке было отказано в верификации и опубликовал ее фото на фоне триколора. Девушка сообщила, что это было знамя Словении. Однако, по мнению народных депутатов, проблема гораздо глубже.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что проблема не в том, что у некоторых людей в стране есть чувство безнаказанности. Проблема в том, что государство перестало быть единственным карательным органом.
По его словам, также появились активисты, которые ни дня не проработали на госслужбе, в армии или вообще на какой-нибудь реальной работе, и рассказывают, как армию строить, как государственным служащим вообще страну реформировать. Это, объяснил политик, не просто проблема Гороховского. Это проблема глобальная – проблема потери государством авторитета.
Государство, по его словам, это, в первую очередь, порядок и справедливость.
Гороховскому он посоветовал публично извиниться и вернуть коммуникации банка в сбор лимонов. И, по словам политика, немедленно отреагировать на ситуацию должны Нацполиция и НБУ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Гончаренко, нужно сделать из ТЦК.