Эту правду уже не скрывают в Раде: "Людоеды с отсрочками рассказывают, кто и как должен умереть"

В Украине разгорелся скандал с Monobank – соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что девушке было отказано в верификации и опубликовал ее фото на фоне триколора. Девушка сообщила, что это было знамя Словении. Однако, по мнению народных депутатов, проблема гораздо глубже.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что проблема не в том, что у некоторых людей в стране есть чувство безнаказанности. Проблема в том, что государство перестало быть единственным карательным органом.

"У нас появились какие-то люди в масках и с бусиками, которые хватают других людей на улицах. Появились блоггеры, которые решают, кто прав, а кто нет. Появились банкиры, имевшие в одном месте банковскую тайну, и уважение к людям, и к государству. Появились людоеды, с отсрочками рассказывающие, кто и как должен умереть и за какие границы. Появились индивиды, которые рассказывают, на каком языке говорить со своими детьми, какие песни слушать и какие книги читать”, — рассказал политик.

По его словам, также появились активисты, которые ни дня не проработали на госслужбе, в армии или вообще на какой-нибудь реальной работе, и рассказывают, как армию строить, как государственным служащим вообще страну реформировать. Это, объяснил политик, не просто проблема Гороховского. Это проблема глобальная – проблема потери государством авторитета.

"У нас здесь в Threads или в Facebook (где сидят эти уважаемые люди?) созданы уютные маленькие суды Линча. Того запретить, тому дать по лицу, того найти, а тому адрес запостить. Так это не работает", — убежден нардеп.

Государство, по его словам, это, в первую очередь, порядок и справедливость.

"Весь этот карнавал с людьми, которые едва окончили университет по специальности "история гендерных студий", надо заканчивать", — отметил политик.

Гороховскому он посоветовал публично извиниться и вернуть коммуникации банка в сбор лимонов. И, по словам политика, немедленно отреагировать на ситуацию должны Нацполиция и НБУ.

