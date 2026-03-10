logo

Эту правду уже не скрывают в Раде: "Людоеды с отсрочками рассказывают, кто и как должен умереть"

Народный депутат Гончаренко эмоционально отреагировал на скандал с Monobank и рассказал правду о ситуации в стране

10 марта 2026, 20:44
В Украине разгорелся скандал с Monobank – соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что девушке было отказано в верификации и опубликовал ее фото на фоне триколора. Девушка сообщила, что это было знамя Словении. Однако, по мнению народных депутатов, проблема гораздо глубже.

Эту правду уже не скрывают в Раде: "Людоеды с отсрочками рассказывают, кто и как должен умереть"

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что проблема не в том, что у некоторых людей в стране есть чувство безнаказанности. Проблема в том, что государство перестало быть единственным карательным органом.

"У нас появились какие-то люди в масках и с бусиками, которые хватают других людей на улицах. Появились блоггеры, которые решают, кто прав, а кто нет. Появились банкиры, имевшие в одном месте банковскую тайну, и уважение к людям, и к государству. Появились людоеды, с отсрочками рассказывающие, кто и как должен умереть и за какие границы. Появились индивиды, которые рассказывают, на каком языке говорить со своими детьми, какие песни слушать и какие книги читать”, — рассказал политик.

По его словам, также появились активисты, которые ни дня не проработали на госслужбе, в армии или вообще на какой-нибудь реальной работе, и рассказывают, как армию строить, как государственным служащим вообще страну реформировать. Это, объяснил политик, не просто проблема Гороховского. Это проблема глобальная – проблема потери государством авторитета.

"У нас здесь в Threads или в Facebook (где сидят эти уважаемые люди?) созданы уютные маленькие суды Линча. Того запретить, тому дать по лицу, того найти, а тому адрес запостить. Так это не работает", — убежден нардеп.

Государство, по его словам, это, в первую очередь, порядок и справедливость.

"Весь этот карнавал с людьми, которые едва окончили университет по специальности "история гендерных студий", надо заканчивать", — отметил политик.

Гороховскому он посоветовал публично извиниться и вернуть коммуникации банка в сбор лимонов. И, по словам политика, немедленно отреагировать на ситуацию должны Нацполиция и НБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Гончаренко, нужно сделать из ТЦК.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/53289
