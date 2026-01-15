«Это сюр»: залог Тимошенко под угрозой

Юлия Тимошенко сообщила, что ее банковские счета были заблокированы еще до принятия любого судебного решения, что делает невозможным уплату залога. Об этом она написала в Facebook, назвав ситуацию абсурдной.

Тимошенко не может заплатить залог

По ее словам, она планировала внести залог по делу, которое считает политически мотивированным, средствами, полученными в качестве компенсации за предыдущие политические преследования. Однако, как отметила Тимошенко, сделать это невозможно из-за полной блокировки счетов.

Она подчеркнула, что ограничение доступа к средствам произошло еще до решения суда, что, по ее мнению, нарушение базовых прав и создает ситуацию правового абсурда. Тимошенко охарактеризовала события как "сюр", отметив выборочный и заказной характер дела.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что действия народного депутата, разоблаченного на неправомерной выгоде, предварительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. У НАБУ официально не подтвердили имя фигуранта дела. В то же время источники в антикоррупционных и правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. Такую информацию публично озвучил народный депутат Алексей Гончаренко.

Следственные действия по делу продолжаются. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

