logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика «Это сюр»: залог Тимошенко под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это сюр»: залог Тимошенко под угрозой

Юлия Тимошенко заявила о блокировании банковских счетов, из-за чего она якобы не имеет возможности оплатить залог

15 января 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Юлия Тимошенко сообщила, что ее банковские счета были заблокированы еще до принятия любого судебного решения, что делает невозможным уплату залога. Об этом она написала в Facebook, назвав ситуацию абсурдной.

«Это сюр»: залог Тимошенко под угрозой

Тимошенко не может заплатить залог

По ее словам, она планировала внести залог по делу, которое считает политически мотивированным, средствами, полученными в качестве компенсации за предыдущие политические преследования. Однако, как отметила Тимошенко, сделать это невозможно из-за полной блокировки счетов.

Она подчеркнула, что ограничение доступа к средствам произошло еще до решения суда, что, по ее мнению, нарушение базовых прав и создает ситуацию правового абсурда. Тимошенко охарактеризовала события как "сюр", отметив выборочный и заказной характер дела.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что действия народного депутата, разоблаченного на неправомерной выгоде, предварительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. У НАБУ официально не подтвердили имя фигуранта дела. В то же время источники в антикоррупционных и правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. Такую информацию публично озвучил народный депутат Алексей Гончаренко.

Следственные действия по делу продолжаются. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/pfbid02p1upcnmHZtw1h4PJg2u2t25nqxMUin7J3hsY9KQXfzy9pvP4jatd5a2kpZ3KdWsHl?rdid=R81ZBMQAVQCbdhJx#
Теги:

Новости

Все новости