Это будет иметь непредсказуемые последствия для Украины: в Раде предупредили Зеленского

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что украинские солдаты защищают не только свою землю, но и спокойствие Европы, добавив, что "Виктор (Орбан – ред.) может отращивать живот, а не армию". Эти слова главы Украины раскритиковали в Верховной Раде.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко напомнила, что в Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, которые обещают быть очень драматичными.
Политик отметила, что в целом выступление Зеленского на Мюнхенской конференции было в целом хорошим и правильным. В другой части речи, пояснила нардепка, он фактически исправлял свои же ошибки Давоса, где "наехал" на европейцев за недостаточную помощь.
По ее словам, людям до сих пор "заходит этот коллективный нарванный стиль, обезьянничают немало представителей собственной команды". Ведь, по ее словам, "за оскорбления женщин, матерные слова, унижение оппонентов всем этим Смелянским, Миловановым, Поворознюкам, Мотовиловцам ничего не будет".
