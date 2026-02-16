Это будет иметь непредсказуемые последствия для Украины: в Раде предупредили Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что украинские солдаты защищают не только свою землю, но и спокойствие Европы, добавив, что "Виктор (Орбан – ред.) может отращивать живот, а не армию". Эти слова главы Украины раскритиковали в Верховной Раде.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко напомнила, что в Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, которые обещают быть очень драматичными.

"Глупая шутка Зеленского о пузо уже вызвала возмущение в Венгрии и работает не только на критику Украины украиноскептиков, но и помогает Орбану, который действительно активно использует антиевропейскую и антиукраинскую риторику, цементирует его электорат. Помните эффект прошлогодней встречи в Белом Доме, когда все жалели обиженного Зеленского. Следовательно…”, — отметила она.

Политик отметила, что в целом выступление Зеленского на Мюнхенской конференции было в целом хорошим и правильным. В другой части речи, пояснила нардепка, он фактически исправлял свои же ошибки Давоса, где "наехал" на европейцев за недостаточную помощь.

"Зачем он это с листочка прочитал... Почему в каждой речи нужно обязательно на кого-то наехать и кого-то оскорбить, когда у нас очевидный один враг и на уничтожении его нужно сосредоточиться. И при всей очевидной недружественности к Украине Орбана, враг Киева — это Путин, а не его прокси", — удивляется политик.

По ее словам, людям до сих пор "заходит этот коллективный нарванный стиль, обезьянничают немало представителей собственной команды". Ведь, по ее словам, "за оскорбления женщин, матерные слова, унижение оппонентов всем этим Смелянским, Миловановым, Поворознюкам, Мотовиловцам ничего не будет".

"Так публично говорит сам Зеленский, поэтому оскорблять и унижать — можно. Но эта люмпенизация населения и игра на самых низких инстинктах будут иметь дальновидные и непредсказуемые последствия. Не для спичрайтеров. А тех, кто читает эти спичи с листочка. И для Украины тоже", — подытожила народная депутат.

