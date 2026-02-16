logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Это будет иметь непредсказуемые последствия для Украины: в Раде предупредили Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Это будет иметь непредсказуемые последствия для Украины: в Раде предупредили Зеленского

Народная депутат Геращенко раскритиковала часть выступления Зеленского на Мюнхенской конференции

16 февраля 2026, 18:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что украинские солдаты защищают не только свою землю, но и спокойствие Европы, добавив, что "Виктор (Орбан – ред.) может отращивать живот, а не армию". Эти слова главы Украины раскритиковали в Верховной Раде.

Это будет иметь непредсказуемые последствия для Украины: в Раде предупредили Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко напомнила, что в Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы, которые обещают быть очень драматичными.

"Глупая шутка Зеленского о пузо уже вызвала возмущение в Венгрии и работает не только на критику Украины украиноскептиков, но и помогает Орбану, который действительно активно использует антиевропейскую и антиукраинскую риторику, цементирует его электорат. Помните эффект прошлогодней встречи в Белом Доме, когда все жалели обиженного Зеленского. Следовательно…”, — отметила она.

Политик отметила, что в целом выступление Зеленского на Мюнхенской конференции было в целом хорошим и правильным. В другой части речи, пояснила нардепка, он фактически исправлял свои же ошибки Давоса, где "наехал" на европейцев за недостаточную помощь.

"Зачем он это с листочка прочитал... Почему в каждой речи нужно обязательно на кого-то наехать и кого-то оскорбить, когда у нас очевидный один враг и на уничтожении его нужно сосредоточиться. И при всей очевидной недружественности к Украине Орбана, враг Киева — это Путин, а не его прокси", — удивляется политик.

По ее словам, людям до сих пор "заходит этот коллективный нарванный стиль, обезьянничают немало представителей собственной команды". Ведь, по ее словам, "за оскорбления женщин, матерные слова, унижение оппонентов всем этим Смелянским, Миловановым, Поворознюкам, Мотовиловцам ничего не будет".

"Так публично говорит сам Зеленский, поэтому оскорблять и унижать — можно. Но эта люмпенизация населения и игра на самых низких инстинктах будут иметь дальновидные и непредсказуемые последствия. Не для спичрайтеров. А тех, кто читает эти спичи с листочка. И для Украины тоже", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так, по мнению нардепа Гетманцев, с предложением ЕС по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22341
Теги:

Новости

Все новости