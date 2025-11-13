«Це дуже поганий час»: антикорупційні органи готують гучні викриття в українському Міноборони

У полі зору слідчих українських антикорупційних органів перебувають можливі зловживання в оборонних закупівлях. За словами наближених до слідства посадовців, які просять не називати їхні імена, найближчим часом очікуються нові рейди в українському оборонному відомстві.

Міністерство оборони України. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про розслідування завищених контрактів на закупівлі, пише видання Politico.

"Усе це дуже поганий час, оскільки Брюссель має ухвалити рішення про збільшення фінансування для Києва", — сказав іноземний радник українського уряду.

За його словами, це створює для українців значні проблеми з точки зору переконання західних союзників продовжувати фінансування. До того ж, це – додатковий аргумент для критиків допомоги Україні, зокрема, прихильників MAGA або, наприклад, влади Угорщини, яка закликає припинити фінансову підтримку Києва.

Один з колишніх українських чиновників, якому також хоче зберегти анонімність, зазначив, що очікує продовження західного фінансування та військової допомоги. Але за лаштунками у Брюсселі висловлять "сильне невдоволення" і тісніше прив'яжуть майбутнє фінансування до антикорупційних реформ в Україні.

Як повідомляв портал "Коментарі", світові лідери продовжують реагувати на повідомлення про викриття масштабної корупційної схеми в Укренерго. Свою думку висловив, зокрема, колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Він переконаний, що допомогу Україні необхідно продовжувати, водночас слід спонукати Київ активніше долати корупцію.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що міністр економіки Данії наголосила на важливості й надалі зміцнювати оборону України, але паралельно проводити всі антикорупційні реформи. Стефані Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, водночас наша країна повинна невпинно працювати над реформами, зміцненням інститутів та боротьбою з корупцією.