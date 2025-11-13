logo

«Это очень плохое время»: антикоррупционные органы готовят громкие разоблачения в украинском Минобороны
НОВОСТИ

«Это очень плохое время»: антикоррупционные органы готовят громкие разоблачения в украинском Минобороны

По данным западных СМИ, антикоррупционные органы готовят громкие разоблачения в украинском Минобороны

13 ноября 2025, 16:03
Автор:
Маламура Сергій

В поле зрения следователей украинских антикоррупционных органов находятся возможные злоупотребления в оборонных закупках. По словам приближенных к следствию должностных лиц, которые просят не называть их имена, в ближайшее время ожидаются новые рейды в украинском оборонном ведомстве.

«Это очень плохое время»: антикоррупционные органы готовят громкие разоблачения в украинском Минобороны

Министерство обороны Украины Фото: из открытых источников

Речь идет о расследовании завышенных контрактов на закупки, пишет издание Politico.

"Все это очень плохое время, поскольку Брюссель должен принять решение об увеличении финансирования для Киева", — сказал иностранный советник украинского правительства.

По его словам, это создает значительные проблемы для украинцев с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование. К тому же это – дополнительный аргумент для критиков помощи Украине, в частности, сторонников MAGA или, например, власти Венгрии, призывающей прекратить финансовую поддержку Киева.

Один из бывших украинских чиновников, который тоже хочет сохранить анонимность, отметил, что ожидает продолжения западного финансирования и военной помощи. Но за кулисами в Брюсселе выразят "сильное недовольство" и теснее привяжут будущее финансирование к антикоррупционным реформам в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", мировые лидеры продолжают реагировать на сообщения о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Укрэнерго. Свое мнение выразил, в частности, бывший генсек НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Он убежден, что помощь Украине необходимо продолжать, в то же время, нужно побуждать Киев активнее преодолевать коррупцию.

Издание "Комментарии" также сообщало, что министр экономики Дании отметила важность и дальше укреплять оборону Украины, но параллельно проводить все антикоррупционные реформы. Стефани Лозе подчеркнула, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, в то же время наша страна должна постоянно работать над реформами, укреплением институтов и борьбой с коррупцией.



Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-winter-kyiv-war-russia-volodymyr-zelenskyy-defense-frozen-assets/
