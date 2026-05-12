Головна Новини Політика Скандали.Політика "Будуть нові погані сюрпризи": що насправді криється за "відвертістю" Мендель
“Будуть нові погані сюрпризи”: що насправді криється за “відвертістю” Мендель

Військовий ЗСУ Сазонов розповів, що криється за гучними заявами Мендель

12 травня 2026, 15:14
Кречмаровская Наталия

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вчергове шокувала українське суспільство. Наговорила чимало про українського лідера. В Україні відреагували на “відвертість” Мендель. 

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що може бути причиною таких заяв. За його словами, варто згадати, ким була Юлія Мендель до роботи на Банковій. Вона, зауважив військовий, маловідома журналістка, багато часу провела на стажуваннях та навчанні за різними грантовими програмами. 

“Там і вербанули. Хто? Гадати не буду, але це зараз і не важливо – той, хто вербанув, зараз працює на ослаблення України в першу чергу. ФСБ це чи ЦРУ – взагалі не важливо. Ось і використовують”, — поділився думками військовий. 

За його словами, цікавіше, хто її привів до Зеленського. І підкреслив, що на тлі справді яскравих імен в українській журналістиці її ніхто не знав.

“Відпрацьовує як може. Шкодить досить результативно. А ми платимо за помилки та довірливість. Така Мендель у нас не одна. Тож нові погані сюрпризи будуть, не сумнівайтеся. Війна розкриває консерви і взагалі добре показує – хто є хто. За це знання ми заплатили та продовжуємо платити. Дорого? Так…”, — підсумував військовий. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Мендель на сторінці у соцмережі Х пояснила, чому, на її думку, у війні винен президент Зеленський.

Якщо ж йдеться про захист демократії, то, на думку Мендель, українська демократія перебуває у такому крихкому стані, який мало чим відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму. Колишня прессекретарка вказала на дуже обмежену свободу слова, ослаблені інститути, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування.



Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/27668
