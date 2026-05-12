“Будуть нові погані сюрпризи”: що насправді криється за “відвертістю” Мендель

Кречмаровская Наталия
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вчергове шокувала українське суспільство. Наговорила чимало про українського лідера. В Україні відреагували на “відвертість” Мендель.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що може бути причиною таких заяв. За його словами, варто згадати, ким була Юлія Мендель до роботи на Банковій. Вона, зауважив військовий, маловідома журналістка, багато часу провела на стажуваннях та навчанні за різними грантовими програмами.
За його словами, цікавіше, хто її привів до Зеленського. І підкреслив, що на тлі справді яскравих імен в українській журналістиці її ніхто не знав.
Якщо ж йдеться про захист демократії, то, на думку Мендель, українська демократія перебуває у такому крихкому стані, який мало чим відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму. Колишня прессекретарка вказала на дуже обмежену свободу слова, ослаблені інститути, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування.