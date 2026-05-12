Кречмаровская Наталия
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередной раз шокировала украинское общество. Наговорила немало об украинском лидере. В Украине отреагировали на откровенность Мендель.
Владимир Зеленский.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что может быть причиной подобных заявлений. По его словам, стоит упомянуть, кем была Юлия Мендель для работы на Банковой. Она, отметил военный, малоизвестная журналистка, много времени провела на стажировках и обучении по разным грантовым программам.
По его словам, интереснее, кто ее привел к Зеленскому. И подчеркнул, что на фоне действительно ярких имен в украинской журналистике ее никто не знал.
Если же речь идет о защите демократии, то, по мнению Мендель, украинская демократия находится в таком хрупком состоянии, мало чем отличающемся от любого другого автократического режима. Бывшая пресс-секретарь указала на очень ограниченную свободу слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования.