"Будут новые плохие сюрпризы": что на самом деле кроется за "откровенностью" Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередной раз шокировала украинское общество. Наговорила немало об украинском лидере. В Украине отреагировали на откровенность Мендель.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что может быть причиной подобных заявлений. По его словам, стоит упомянуть, кем была Юлия Мендель для работы на Банковой. Она, отметил военный, малоизвестная журналистка, много времени провела на стажировках и обучении по разным грантовым программам.

"Там и вербанули. Кто? Думать не буду, но это сейчас и не важно — вербующий сейчас работает на ослабление Украины в первую очередь. ФСБ это или ЦРУ — вообще не важно. Вот и используют", — поделился мнениями военный.

По его словам, интереснее, кто ее привел к Зеленскому. И подчеркнул, что на фоне действительно ярких имен в украинской журналистике ее никто не знал.

"Отрабатывает как может. Вредит достаточно результативно. А мы платим за ошибки и доверчивость. Такая Мендель у нас не одна. Так что новые плохие сюрпризы будут, не сомневайтесь. Война раскрывает консервы и вообще хорошо показывает – кто есть кто. За это знание мы заплатили и продолжаем платить. Дорого? Да…", — подытожил военный.

Если же речь идет о защите демократии, то, по мнению Мендель, украинская демократия находится в таком хрупком состоянии, мало чем отличающемся от любого другого автократического режима. Бывшая пресс-секретарь указала на очень ограниченную свободу слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования.