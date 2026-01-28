Будинок від Зеленського — доньці: як фігуранти справи масово переписують активи

У межах резонансної справи так званих "грошей у конвертах" народні депутати, яким оголошено підозри, почали активно переписувати нерухомість на членів своїх родин. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Як нардепи ховають своє майно від майбутнього арешту

Зокрема, народний депутат Юрій Кісєль передав у власність доньки будинок в Іванковичах, який раніше належав Володимиру Зеленському. Нерухомість із земельною ділянкою була оформлена на доньку депутата Ольгу Горулько 1 січня 2026 року — через два дні після того, як суд обрав Кісєлю запобіжний захід.

За даними журналістів, будинок оцінюють приблизно у 13,5 мільйона гривень. При цьому незадовго до його придбання дружина депутата Валентина Кісєль позичила 5,4 мільйона гривень у Сергія Шефір, давнього знайомого родини та помічника президента.

Подібну тактику застосовують і інші підозрювані у цій справі народні депутати. Майно на батьків або дітей уже оформили Євген Пивоваров, Михайло Лаба, Ігор Негулевський та Ольга Савченко.

Антикорупційні експерти вказують, що такі дії можуть свідчити про спробу убезпечити активи від можливого арешту або конфіскації у разі обвинувальних вироків. При цьому сама схема масового переписування майна на близьких родичів уже стала типовою практикою для фігурантів кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією.

