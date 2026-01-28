logo_ukra

Будинок від Зеленського — доньці: як фігуранти справи масово переписують активи

Фігуранти справи «грошей у конвертах» масово переписують елітне майно на родичів — одразу після рішень суду і слідчих дій

28 січня 2026, 22:01
Автор:
Ткачова Марія

У межах резонансної справи так званих "грошей у конвертах" народні депутати, яким оголошено підозри, почали активно переписувати нерухомість на членів своїх родин. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Будинок від Зеленського — доньці: як фігуранти справи масово переписують активи

Як нардепи ховають своє майно від майбутнього арешту

Зокрема, народний депутат Юрій Кісєль передав у власність доньки будинок в Іванковичах, який раніше належав Володимиру Зеленському. Нерухомість із земельною ділянкою була оформлена на доньку депутата Ольгу Горулько 1 січня 2026 року — через два дні після того, як суд обрав Кісєлю запобіжний захід.

За даними журналістів, будинок оцінюють приблизно у 13,5 мільйона гривень. При цьому незадовго до його придбання дружина депутата Валентина Кісєль позичила 5,4 мільйона гривень у Сергія Шефір, давнього знайомого родини та помічника президента.

Подібну тактику застосовують і інші підозрювані у цій справі народні депутати. Майно на батьків або дітей уже оформили Євген Пивоваров, Михайло Лаба, Ігор Негулевський та Ольга Савченко.

Антикорупційні експерти вказують, що такі дії можуть свідчити про спробу убезпечити активи від можливого арешту або конфіскації у разі обвинувальних вироків. При цьому сама схема масового переписування майна на близьких родичів уже стала типовою практикою для фігурантів кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мера селища Сімеїз у Криму, що сталося у 2013 році. Про це заявили в Національна поліція України.
Злочин мав резонансний характер: невідомий відкрив вогонь по Кирило Костенко біля будівлі селищної ради. Від отриманих поранень посадовець загинув на місці. Слідство тривало понад десять років. За цей час правоохоронці проаналізували значний масив доказів, зібрали нові матеріали та провели додаткові експертизи, що дозволило ідентифікувати ймовірного виконавця злочину. Ним виявився 47-річний уродженець Львівської області.



