Дом от Зеленского – дочери: как фигуранты дела массово переписывают активы

В рамках резонансного дела так называемых денег в конвертах народные депутаты, которым объявлены подозрения, начали активно переписывать недвижимость на членов своих семей. Об этом говорится в расследовании hromadske .

Как нардепы прячут свое имущество от будущего ареста

В частности, народный депутат Юрий Кисель передал в собственность дочери дом в Иванковичах, ранее принадлежавший Владимиру Зеленскому. Недвижимость с земельным участком была оформлена на дочь депутата Ольгу Горулько 1 января 2026 — через два дня после того, как суд избрал Киселю меру пресечения.

По данным журналистов, дом оценивается примерно в 13,5 миллиона гривен. При этом незадолго до его приобретения жена депутата Валентина Кисель одолжила 5,4 миллиона гривен у Сергея Шефира, давнего знакомого семьи и помощника президента.

Подобную тактику применяют и другие подозреваемые по этому делу народные депутаты. Имущество на родителей или детей уже оформили Евгений Пивоваров , Михаил Лаба , Игорь Негулевский и Ольга Савченко .

Антикоррупционные эксперты указывают на то, что такие действия могут свидетельствовать о попытке обезопасить активы от возможного ареста или конфискации в случае обвинительных приговоров. При этом сама схема массовой переписки имущества на близких родственников уже стала типичной практикой для фигурантов уголовных производств, связанных с коррупцией.

