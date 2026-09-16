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Будинок, квартири та дорогі авто: що відомо про розкішне життя столичного судді Босого

НАЗК почало перевірку способу життя судді Вадима Босого: журналісти викрили дорогі, авто та нерухомість

16 вересня 2026, 13:01
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Кречмаровская Наталия

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку способу життя судді Господарчого суду Києва Вадима Босого.

Будинок, квартири та дорогі авто: що відомо про розкішне життя столичного судді Босого

Вадим Босий. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють журналісти “Bihus.Інфо”, зазначаючи, що перевірки розпочалися після їхнього розслідування.

“Юристи проєкту звернулися до НАЗК через майно судді та його родини, яке, за даними журналістів, може не відповідати задекларованим доходам. У розслідуванні звернули увагу одразу на кілька дорогих активів”, — зауважили журналісти.

Зазначають, що йдеться про будинок у Лісниках під Києвом. Він оформлений на доньку судді, однак, як стверджують журналісти, проживає там сам Босий. За версією родини, донька спочатку придбала земельну ділянку, а будинок звели вже згодом. Водночас видання заявляє, що на момент придбання землі будинок на ділянці вже існував.

Ще один “цікавий” об'єкт — квартира площею близько 100 квадратних метрів на Печерську. Її доньці судді подарувала бабуся.

Окремо журналісти звернули увагу на квартиру в столичному ЖК JackHouse. За даними розслідування, дружина Босого тривалий час не оформлювала право власності на це житло. Це сталося лише після того, як суддя пройшов оцінювання доброчесності.

Але найбільш показовим у розслідуванні, як зазначають журналісти, стало авто.

Йдеться про Toyota Land Cruiser Prado 2025 року у преміальній комплектації. Машина оформлена на матір судді, однак, як стверджують журналісти, фактично нею користується Вадим Босий.

Видання повідомляє, що всі ці обставини юристи проєкту передали до НАЗК. Тепер агентство має перевірити, чи відповідає реальний спосіб життя судді його офіційним доходам та задекларованому майновому стану. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про статки колишнього головного кіберспеціаліста СБУ Іллі Вітюка.



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Джерело: https://www.instagram.com/p/DdV112_AkT2/?stkn=MXF0Znd5ZjcwamJyeA%3D%3D
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