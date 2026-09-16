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Дом, квартиры и дорогие авто: что известно о роскошной жизни столичного судьи Босого

НАПК начало проверку образа жизни судьи Вадима Босого: журналисты разоблачили дорогие, авто и недвижимость

16 сентября 2026, 13:01
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Кречмаровская Наталия

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни судьи Хозяйственного суда Киева Вадима Босого.

Дом, квартиры и дорогие авто: что известно о роскошной жизни столичного судьи Босого

Вадим Босый. Фото из открытых источников

Об этом сообщают журналисты "Bihus.Инфо", отмечая, что проверки начались после их расследования.

"Юристы проекта обратились в НАПК через имущество судьи и его семьи, которое, по данным журналистов, может не соответствовать задекларированным доходам. В расследовании обратили внимание сразу на несколько дорогостоящих активов", — отметили журналисты.

Отмечается, что речь идет о доме в Лесниках под Киевом. Он оформлен на дочь судьи, однако, как утверждают журналисты, проживает там сам Босый. По версии семьи, дочь сначала приобрела земельный участок, а дом построили уже впоследствии. В то же время, издание заявляет, что на момент приобретения земли дом на участке уже существовал.

Еще один "интересный" объект — квартира площадью около 100 квадратных метров на Печерске. Ее дочери судьи подарила бабушка.

Отдельно журналисты обратили внимание на квартиру в столичном ЖК JackHouse. По данным расследования, супруга Босого долгое время не оформляла право собственности на это жилье. Это произошло только после того, как судья прошел оценку добродетели.

Но наиболее показательным в расследовании, как отмечают журналисты, стало авто.

Речь идет о Toyota Land Cruiser Prado 2025 года в премиальной комплектации. Машина оформлена на мать судьи, однако, как утверждают журналисты, фактически ею пользуется Вадим Босый.

Издание сообщает, что все эти обстоятельства юристы проекта передали в НАПК. Теперь агентство должно проверить, соответствует ли реальный образ жизни судьи его официальным доходам и задекларированному имущественному положению.

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Источник: https://www.instagram.com/p/DdV112_AkT2/?stkn=MXF0Znd5ZjcwamJyeA%3D%3D
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