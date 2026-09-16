Дом, квартиры и дорогие авто: что известно о роскошной жизни столичного судьи Босого

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни судьи Хозяйственного суда Киева Вадима Босого.

Вадим Босый. Фото из открытых источников

Об этом сообщают журналисты "Bihus.Инфо", отмечая, что проверки начались после их расследования.

"Юристы проекта обратились в НАПК через имущество судьи и его семьи, которое, по данным журналистов, может не соответствовать задекларированным доходам. В расследовании обратили внимание сразу на несколько дорогостоящих активов", — отметили журналисты.

Отмечается, что речь идет о доме в Лесниках под Киевом. Он оформлен на дочь судьи, однако, как утверждают журналисты, проживает там сам Босый. По версии семьи, дочь сначала приобрела земельный участок, а дом построили уже впоследствии. В то же время, издание заявляет, что на момент приобретения земли дом на участке уже существовал.

Еще один "интересный" объект — квартира площадью около 100 квадратных метров на Печерске. Ее дочери судьи подарила бабушка.

Отдельно журналисты обратили внимание на квартиру в столичном ЖК JackHouse. По данным расследования, супруга Босого долгое время не оформляла право собственности на это жилье. Это произошло только после того, как судья прошел оценку добродетели.

Но наиболее показательным в расследовании, как отмечают журналисты, стало авто.

Речь идет о Toyota Land Cruiser Prado 2025 года в премиальной комплектации. Машина оформлена на мать судьи, однако, как утверждают журналисты, фактически ею пользуется Вадим Босый.

Издание сообщает, что все эти обстоятельства юристы проекта передали в НАПК. Теперь агентство должно проверить, соответствует ли реальный образ жизни судьи его официальным доходам и задекларированному имущественному положению.

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