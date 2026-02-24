Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Американській мережі Armada Network зазначили, що українські грантові активісти вірогідно перетворили реформи на джерело постійного заробітку.
Грегг Гарпер. Фото з відкритих джерел
Звіт організації представив в Європейському парламенті колишній конгресмен США Грегг Гарпер. Про це повідомляє видання “Українські новини”.
В Armada Network, як зазначають журналісти, констатують, що в Україні сформувалася ціла індустрія, яка фінансово залежить від наявності проблем у державі.
Впродовж багатьох років, як пише видання, український інформаційний простір перебував у "штучно створеній бульбашці", де будь-яка критика на адресу грантових реформаторів трактувалася як саботаж євроінтеграції. Тому, за словами журналістів, у документі різко критикується методологія так званих "тіньових звітів", якими українські активісти роками апелювали до європейських інституцій. Зокрема, американські експерти звернули увагу, що такі звіти часто готуються без запиту офіційної інформації та без належного порівняльного аналізу, пояснили журналісти.
Окрему увагу, за даними журналістів, у звіті приділено феномену так званої "ехо-камери", коли грантові організації цитують одна одну, створюючи ілюзію масової підтримки власних наративів. Видання зазначає, що внаслідок цього формується замкнена система, де головною метою стає не реальний результат реформ, а безперервне фінансування.
На їхнє переконання, звіт Armada Network "підводить жирну риску під епохою романтичного дилетантизму в українських реформах".
ЗМІ зазначає, що Брюссель дав чіткий і недвозначний сигнал: час експериментів минув. Європа не вимагає від нас руйнування інституцій заради красивих слайдів у презентаціях. Вона вимагає інституційної спроможності, поваги до професії та еволюційного розвитку, підсумували журналісти.