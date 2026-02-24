Боротьбу за справедливість в Україні, ймовірно, зробили бізнесом: ЗМІ про звіт USA Armada Network

В Американській мережі Armada Network зазначили, що українські грантові активісти вірогідно перетворили реформи на джерело постійного заробітку.

Грегг Гарпер. Фото з відкритих джерел

Звіт організації представив в Європейському парламенті колишній конгресмен США Грегг Гарпер. Про це повідомляє видання “Українські новини”.

"5 лютого 2026 року в залі Європарламенту відбулася презентація звіту американської мережі Armada Network. Документ представив колишній конгресмен США Грегг Гарпер. У звіті йдеться про викривлення фактів, маніпуляції та системний тиск на адвокатуру з боку так званих "професійних активістів" і частини чиновників Міністерства юстиції”, — пише видання.

В Armada Network, як зазначають журналісти, констатують, що в Україні сформувалася ціла індустрія, яка фінансово залежить від наявності проблем у державі.

"Логіка проста: якщо реформа відбудеться успішно і криза зникне, зникне і потреба у фінансуванні цих організацій. Тому їм вигідно постійно підтримувати градус напруги, вигадувати нові "зради" і писати нові звіти. Це бізнес-модель, яка паразитує на інституційній слабкості держави. І коли західні донори починають це розуміти (а звіт Armada свідчить, що нарешті починають), для багатьох вітчизняних грантоїдів це звучить як похоронний дзвін", — переконані журналісти.

Впродовж багатьох років, як пише видання, український інформаційний простір перебував у "штучно створеній бульбашці", де будь-яка критика на адресу грантових реформаторів трактувалася як саботаж євроінтеграції. Тому, за словами журналістів, у документі різко критикується методологія так званих "тіньових звітів", якими українські активісти роками апелювали до європейських інституцій. Зокрема, американські експерти звернули увагу, що такі звіти часто готуються без запиту офіційної інформації та без належного порівняльного аналізу, пояснили журналісти.

"Тобто діагноз інституції ставлять заочно, без обстеження, так би мовити, пацієнта, базуючись виключно на власних упередженнях та політичній доцільності. При цьому діагноз інколи ставиться просто з фантазій авторів "темників-тіньовиків", які беруть одне речення з англійського сайту, друге з німецького, перекладають так, як їм хочеться, при цьому перекручуючи не просто факти, самі принципи", — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу, за даними журналістів, у звіті приділено феномену так званої "ехо-камери", коли грантові організації цитують одна одну, створюючи ілюзію масової підтримки власних наративів. Видання зазначає, що внаслідок цього формується замкнена система, де головною метою стає не реальний результат реформ, а безперервне фінансування.

"Окремий пласт проблем, піднятий у звіті, стосується морально-етичного аспекту так званої "боротьби за справедливість". Йдеться про фінансову мотивацію тих, хто найгучніше кричить про необхідність змін. Розділ про "грантову економіку" безжально викриває конфлікт інтересів, закладений у діяльність багатьох антикорупційних ГО", – зазначають журналісти.

На їхнє переконання, звіт Armada Network "підводить жирну риску під епохою романтичного дилетантизму в українських реформах".

ЗМІ зазначає, що Брюссель дав чіткий і недвозначний сигнал: час експериментів минув. Європа не вимагає від нас руйнування інституцій заради красивих слайдів у презентаціях. Вона вимагає інституційної спроможності, поваги до професії та еволюційного розвитку, підсумували журналісти.