Борьбу за справедливость в Украине, вероятно, сделали бизнесом: СМИ об отчете USA Armada Network

В Американской сети Armada Network отметили, что украинские грантовые активисты, вероятно, превратили реформы в источник постоянного заработка.

Грегг Гарпер. Фото из открытых источников

Отчет организации представил в Европейском парламенте бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. Об этом сообщает издание "Українські новини".

"5 февраля 2026 года в зале Европарламента состоялась презентация отчета американской сети Armada Network. Документ представил бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. В отчете говорится об искажении фактов, манипуляции и системном давлении на адвокатуру со стороны так называемых "профессиональных активистов" и части чиновников Министерства юстиции”, — пишет издание.

В Armada Network, как отмечают журналисты, констатируют, что в Украине сформировалась целая индустрия, финансово зависящая от наличия проблем в государстве.

"Логика проста: если реформа произойдет успешно и кризис исчезнет, исчезнет и потребность в финансировании этих организаций. Поэтому им выгодно постоянно поддерживать градус напряжения, придумывать новые "измены" и писать новые отчеты. Это бизнес-модель, которая паразитирует на институциональной слабости государства. И когда западные доноры начинают это понимать (а отчет Armada свидетельствует, что, наконец, начинают), для многих отечественных грантоедов это звучит как похоронный колокол", — убеждены журналисты.

На протяжении многих лет, как пишет издание, украинское информационное пространство находилось в "искусственно созданном пузыре", где любая критика в адрес грантовых реформаторов трактовалась как саботаж евроинтеграции. Поэтому, по словам журналистов, в документе резко критикуется методология так называемых "теневых отчетов", которыми украинские активисты годами апеллировали к европейским институтам. В частности, американские эксперты обратили внимание на то, что такие отчеты часто готовятся без запроса официальной информации и без надлежащего сравнительного анализа, объяснили журналисты.

"То есть диагноз институции ставят заочно, без обследования, так сказать, пациента, основываясь исключительно на собственных предубеждениях и политической целесообразности. При этом диагноз иногда ставится просто из фантазий авторов "темников-теневиков", которые берут одно предложение с английского сайта, второе с немецкого факты, сами принципы", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание, по данным журналистов, в отчете уделено феномену так называемой "эхо-камеры", когда грантовые организации цитируют друг друга, создавая иллюзию массовой поддержки собственных нарративов. Издание отмечает, что в результате формируется замкнутая система, где главной целью становится не реальный результат реформ, а непрерывное финансирование.

"Отдельный пласт проблем, поднятый в отчете, касается морально-нравственного аспекта так называемой "борьбы за справедливость". Речь идет о финансовой мотивации тех, кто громче всех кричит о необходимости изменений. Раздел о "грантовой экономике" безжалостно разоблачает конфликт интересов, заложенный в деятельность многих антикоррупционных ОО", — отмечают журналисты.

По их мнению, отчет Armada Network "подводит жирную черту под эпохой романтического дилетантизма в украинских реформах".

СМИ отмечает, что Брюссель дал четкий и недвусмысленный сигнал: время экспериментов истекло. Европа не требует от нас разрушения институций ради красивых слайдов в презентациях. Она требует институциональной способности, уважения к профессии и эволюционному развитию, подытожили журналисты.