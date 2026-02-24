Рубрики
В Американской сети Armada Network отметили, что украинские грантовые активисты, вероятно, превратили реформы в источник постоянного заработка.
Грегг Гарпер. Фото из открытых источников
Отчет организации представил в Европейском парламенте бывший конгрессмен США Грегг Гарпер. Об этом сообщает издание "Українські новини".
В Armada Network, как отмечают журналисты, констатируют, что в Украине сформировалась целая индустрия, финансово зависящая от наличия проблем в государстве.
На протяжении многих лет, как пишет издание, украинское информационное пространство находилось в "искусственно созданном пузыре", где любая критика в адрес грантовых реформаторов трактовалась как саботаж евроинтеграции. Поэтому, по словам журналистов, в документе резко критикуется методология так называемых "теневых отчетов", которыми украинские активисты годами апеллировали к европейским институтам. В частности, американские эксперты обратили внимание на то, что такие отчеты часто готовятся без запроса официальной информации и без надлежащего сравнительного анализа, объяснили журналисты.
Отдельное внимание, по данным журналистов, в отчете уделено феномену так называемой "эхо-камеры", когда грантовые организации цитируют друг друга, создавая иллюзию массовой поддержки собственных нарративов. Издание отмечает, что в результате формируется замкнутая система, где главной целью становится не реальный результат реформ, а непрерывное финансирование.
По их мнению, отчет Armada Network "подводит жирную черту под эпохой романтического дилетантизма в украинских реформах".
СМИ отмечает, что Брюссель дал четкий и недвусмысленный сигнал: время экспериментов истекло. Европа не требует от нас разрушения институций ради красивых слайдов в презентациях. Она требует институциональной способности, уважения к профессии и эволюционному развитию, подытожили журналисты.