Головна Новини Політика Скандали.Політика Бійка у Раді через Сирського і військову реформу
commentss НОВИНИ Всі новини

Бійка у Раді через Сирського і військову реформу

У Верховній Раді спалахнув конфлікт через плакати про військову реформу та звільнення головнокомандувача ЗСУ, який переріс у сутичку між народними депутатами

16 грудня 2025, 14:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народна депутатка Марʼяна Безугла вранці опублікувала у своєму Telegram-каналі фото з червоним скотчем і підписом "для трибуни ВРУ. Доки не звільнять Сирського". 

Бійка у Раді через Сирського і військову реформу

В ВР сталася бійка через плакати Безуглої


Бійка у Раді через Сирського і військову реформу - фото 2

Згодом вона розмістила відео інциденту в сесійній залі парламенту, де зафіксовано конфлікт між нею та іншими народними депутатами.

На відео видно сутичку Безуглої з народним депутатом Сергієм Тарутою, якого вона назвала другом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами депутатки, Тарута разом із представниками фракції "Батьківщина" зірвав з трибуни плакати, присвячені військовій реформі та питанням строків служби.


Бійка у Раді через Сирського і військову реформу - фото 2
Бійка у Раді через Сирського і військову реформу - фото 2

У конфлікті також фігурує народний депутат Андрій Івченко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За твердженням Безуглої, він також долучився до зняття плакатів із трибуни.

Плакати, які розмістила депутатка і які згодом були зірвані, містили написи:

— "Терміни служби та/або ротації"

— "Брехня на фронті вбиває"

— "Сирський на звільнення"

— "Військова реформа"

Інцидент відбувся на тлі тривалої публічної дискусії щодо військової реформи, умов служби та ротації військовослужбовців, а також критики окремих рішень військового керівництва.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на чутки, які поширюються у Верховній Раді, щодо нібито нової кандидатури на посаду керівника Офісу президента. За його словами, йдеться про Володимира Петрова.
Депутат заявив, що подібні розмови є безпідставними та не мають нічого спільного з реальністю. Він наголосив, що Петров відомий діяльністю у сфері чорного піару та політичних технологій, а не державною управлінською роботою.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5576
