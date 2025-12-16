Бійка у Раді через Сирського і військову реформу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народна депутатка Марʼяна Безугла вранці опублікувала у своєму Telegram-каналі фото з червоним скотчем і підписом "для трибуни ВРУ. Доки не звільнять Сирського".
В ВР сталася бійка через плакати Безуглої
Згодом вона розмістила відео інциденту в сесійній залі парламенту, де зафіксовано конфлікт між нею та іншими народними депутатами.
На відео видно сутичку Безуглої з народним депутатом Сергієм Тарутою, якого вона назвала другом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами депутатки, Тарута разом із представниками фракції "Батьківщина" зірвав з трибуни плакати, присвячені військовій реформі та питанням строків служби.
У конфлікті також фігурує народний депутат Андрій Івченко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За твердженням Безуглої, він також долучився до зняття плакатів із трибуни.
Плакати, які розмістила депутатка і які згодом були зірвані, містили написи:
— "Терміни служби та/або ротації"
— "Брехня на фронті вбиває"
— "Сирський на звільнення"
— "Військова реформа"
Інцидент відбувся на тлі тривалої публічної дискусії щодо військової реформи, умов служби та ротації військовослужбовців, а також критики окремих рішень військового керівництва.