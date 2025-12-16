Драка в Раде из-за Сырского и военной реформы

Народная депутат Марьяна Безуглая утром опубликовала в своем Telegram-канале фото с красным скотчем и подписью "для трибуны ВРУ. Пока не уволят Сырского".

В ВР случилась драка из-за плакатов Безуглой







Затем она разместила видео инцидента в сессионном зале парламента, где зафиксирован конфликт между ней и другими народными депутатами.

На видео видна стычка Безуглой с народным депутатом Сергеем Тарутой, которого она назвала другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам депутата, Тарута вместе с представителями фракции "Батькивщина" сорвал с трибуны плакаты, посвященные военной реформе и вопросам сроков службы.







В конфликте также фигурирует народный депутат Андрей Ивченко, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. По утверждению Безуглой, он также принял участие в снятии плакатов с трибуны.

Плакаты, которые разместила депутат и которые впоследствии были сорваны, содержали надписи:

— "Сроки службы и/или ротации"

— "Ложь на фронте убивает"

— "Сырский на увольнение"

— "Военная реформа"

Инцидент произошел на фоне длительной публичной дискуссии по военной реформе, условиям службы и ротации военнослужащих, а также критике отдельных решений военного руководства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на слухи, которые распространяются в Верховной Раде, относительно якобы новой кандидатуры на должность руководителя Офиса президента. По его словам, речь идет о Владимире Петрове.

Депутат заявил, что подобные разговоры безосновательны и не имеют ничего общего с реальностью. Он отметил, что Петров известен деятельностью в сфере черного пиара и политических технологий, а не государственной управленческой работой.

