Драка в Раде из-за Сырского и военной реформы

Ткачова Марія
Народная депутат Марьяна Безуглая утром опубликовала в своем Telegram-канале фото с красным скотчем и подписью "для трибуны ВРУ. Пока не уволят Сырского".
В ВР случилась драка из-за плакатов Безуглой
Затем она разместила видео инцидента в сессионном зале парламента, где зафиксирован конфликт между ней и другими народными депутатами.
На видео видна стычка Безуглой с народным депутатом Сергеем Тарутой, которого она назвала другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам депутата, Тарута вместе с представителями фракции "Батькивщина" сорвал с трибуны плакаты, посвященные военной реформе и вопросам сроков службы.
В конфликте также фигурирует народный депутат Андрей Ивченко, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. По утверждению Безуглой, он также принял участие в снятии плакатов с трибуны.
Плакаты, которые разместила депутат и которые впоследствии были сорваны, содержали надписи:
— "Сроки службы и/или ротации"
— "Ложь на фронте убивает"
— "Сырский на увольнение"
— "Военная реформа"
Инцидент произошел на фоне длительной публичной дискуссии по военной реформе, условиям службы и ротации военнослужащих, а также критике отдельных решений военного руководства.