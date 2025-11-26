logo_ukra

BTC/USD

87048

ETH/USD

2925.66

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Білий дім відреагував на скандальні записи Віктоффа з Ушаковим
commentss НОВИНИ Всі новини

Білий дім відреагував на скандальні записи Віктоффа з Ушаковим

У Білому домі фактично підтвердили справжність скандальної розмови між Віткоффом і Ушаковим, але подали її як спробу «домогтися миру»

26 листопада 2025, 02:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Після появи у Bloomberg стенограми розмови між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та помічником путіна Юрієм Ушаковим, у Білому домі відреагували на публікацію. Журналістка NewsNation Келлі Мейер звернула увагу, що в заяві адміністрації Трампа немає спроб спростувати автентичність розмови, де Віткофф фактично радив росіянам, як краще вести діалог з Дональдом Трампом.

Білий дім відреагував на скандальні записи Віктоффа з Ушаковим

Реакція Білого дому на записи Віктоффа з Ушаковим

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Чунг заявив, що історія лише підтверджує активну роботу Віткоффа. За його словами, спецпосланець "майже щодня" контактує з офіційними особами і в росії, і в Україні, щоб просувати ідею мирного врегулювання. Чунг додав, що саме заради цього Трамп і призначив Віткоффа на посаду спеціального представника.

Таким чином, адміністрація намагається представити оприлюднену розмову не як політичну маніпуляцію чи неофіційні переговори з Кремлем, а як частину ширших дипломатичних контактів "заради миру".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. За його словами, напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.

Він нагадує, що саме ці події поступово звели ситуацію до прямого зіткнення за Костянтинівку. За словами офіцера, російські підрозділи почали проникати в місто зі сторони Олександро-Шульгіне. Йдеться не про диверсійні групи у класичному розумінні, а про регулярну піхоту, яка намагається закріпитися у приватному секторі на південно-східних околицях. Це свідчить про зміну характеру боїв та перехід противника до більш настирливих спроб прорвати оборону саме в межах міста.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/KellieMeyerNews/status/1993460982459306377
Теги:

Новини

Всі новини