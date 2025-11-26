Після появи у Bloomberg стенограми розмови між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та помічником путіна Юрієм Ушаковим, у Білому домі відреагували на публікацію. Журналістка NewsNation Келлі Мейер звернула увагу, що в заяві адміністрації Трампа немає спроб спростувати автентичність розмови, де Віткофф фактично радив росіянам, як краще вести діалог з Дональдом Трампом.

Реакція Білого дому на записи Віктоффа з Ушаковим

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Чунг заявив, що історія лише підтверджує активну роботу Віткоффа. За його словами, спецпосланець "майже щодня" контактує з офіційними особами і в росії, і в Україні, щоб просувати ідею мирного врегулювання. Чунг додав, що саме заради цього Трамп і призначив Віткоффа на посаду спеціального представника.

Таким чином, адміністрація намагається представити оприлюднену розмову не як політичну маніпуляцію чи неофіційні переговори з Кремлем, а як частину ширших дипломатичних контактів "заради миру".

Старший лейтенант сил оборони "Алекс" повідомив, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. За його словами, напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.





Він нагадує, що саме ці події поступово звели ситуацію до прямого зіткнення за Костянтинівку. За словами офіцера, російські підрозділи почали проникати в місто зі сторони Олександро-Шульгіне. Йдеться не про диверсійні групи у класичному розумінні, а про регулярну піхоту, яка намагається закріпитися у приватному секторі на південно-східних околицях. Це свідчить про зміну характеру боїв та перехід противника до більш настирливих спроб прорвати оборону саме в межах міста.

