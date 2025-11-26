После появления в Bloomberg стенограммы разговора между спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и помощником путина Юрием Ушаковым в Белом доме отреагировали на публикацию. Журналистка NewsNation Келли Мейер обратила внимание, что в заявлении администрации Трампа нет попыток опровергнуть подлинность разговора, где Виткофф фактически советовал россиянам, как лучше вести диалог с Дональдом Трампом.

Реакция Белого дома на записи Виктоффа с Ушаковым

Коммуникационный директор Белого дома Стивен Чунг заявил, что история лишь подтверждает активную работу Уиткоффа. По его словам, спецпосланник "почти каждый день" контактирует с официальными лицами и в России, и в Украине, чтобы продвигать идею мирного урегулирования. Чунг добавил, что именно ради этого Трамп и назначил Уиткоффа на должность специального представителя.

Таким образом, администрация пытается представить обнародованный разговор не как политическую манипуляцию или неофициальные переговоры с Кремлем, а как часть более широких дипломатических контактов "ради мира".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город. По его словам, направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.





Он напоминает, что именно эти события постепенно свели ситуацию к прямому столкновению Константиновки. По словам офицера, российские подразделения начали проникать в город со стороны Александро-Шульгина. Речь идет не о диверсионных группах в классическом понимании, а о регулярной пехоте, которая пытается закрепиться в частном секторе на юго-восточных окраинах. Это свидетельствует об изменении характера боев и переходе противника к более назойливым попыткам прорвать оборону именно в пределах города.

