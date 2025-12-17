logo_ukra

Скандали.Політика Безугла заявила про конфлікт Єрмака і Корнієнка у «Слузі Народу»
НОВИНИ

Безугла заявила про конфлікт Єрмака і Корнієнка у «Слузі Народу»

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про конфлікт між Андрієм Єрмаком та Олександром Корнієнком, який, за її словами, вплинув на кадрові рішення в партії «Слуга Народу»

17 грудня 2025, 18:41
Ткачова Марія

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що усунення Олександра Корнієнка з посади голови партії "Слуга Народу" було наслідком його конфлікту з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це вона написала у своєму коментарі, оцінюючи внутрішньопартійні процеси.

Безугла про конфлікт Єрмака з Корнієнко

За словами Безуглої, між Єрмаком і Корнієнком виник конфлікт, після чого керівник Офісу президента нібито "накрутив" Володимира Зеленського. У результаті Корнієнка було знято з посади голови партії.

Водночас депутатка стверджує, що після звільнення Андрія Єрмака Корнієнка повернули до керівництва партії. Вона назвала ці події "хорошими новинами", пов’язавши їх із відновленням справедливості.

При цьому Безугла висловила сумнів, що кадрові зміни зможуть врятувати "Слугу Народу" як політичний проєкт. За її словами, партія при Олександрі Корнієнку "принаймні існувала", однак повернення до попередньої конфігурації, на її думку, не змінить загальної тенденції занепаду.

Офіційних коментарів з боку Офісу президента, Андрія Єрмака чи Олександра Корнієнка щодо цих тверджень наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Уряд Російської Федерації планує створити державну базу мобільних пристроїв громадян із прив’язкою до унікальних ідентифікаторів IMEI. Про це заявив заступник міністра цифрового розвитку РФ Дмитро Угнівєнко.
За його словами, у 2026 році Мінцифри РФ має намір запустити єдину базу IMEI — унікальних 15-значних кодів, які ідентифікують конкретний мобільний пристрій незалежно від SIM-картки чи власника. Необхідність такого обліку російський чиновник пояснив потребою боротьби з українськими безпілотниками.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5602
