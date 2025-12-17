Безугла заявила про конфлікт Єрмака і Корнієнка у «Слузі Народу»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що усунення Олександра Корнієнка з посади голови партії "Слуга Народу" було наслідком його конфлікту з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це вона написала у своєму коментарі, оцінюючи внутрішньопартійні процеси.
Безугла про конфлікт Єрмака з Корнієнко
За словами Безуглої, між Єрмаком і Корнієнком виник конфлікт, після чого керівник Офісу президента нібито "накрутив" Володимира Зеленського. У результаті Корнієнка було знято з посади голови партії.
Водночас депутатка стверджує, що після звільнення Андрія Єрмака Корнієнка повернули до керівництва партії. Вона назвала ці події "хорошими новинами", пов’язавши їх із відновленням справедливості.
При цьому Безугла висловила сумнів, що кадрові зміни зможуть врятувати "Слугу Народу" як політичний проєкт. За її словами, партія при Олександрі Корнієнку "принаймні існувала", однак повернення до попередньої конфігурації, на її думку, не змінить загальної тенденції занепаду.
Офіційних коментарів з боку Офісу президента, Андрія Єрмака чи Олександра Корнієнка щодо цих тверджень наразі не оприлюднено.