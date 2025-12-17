Безуглая заявила о конфликте Ермака и Корниенко в «Слуге Народа»

Рубрики
Ткачова Марія
Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что отстранение Александра Корниенко от должности председателя партии "Слуга Народа" было следствием его конфликта с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она написала в своем комментарии, оценивая внутрипартийные процессы.
Безуглая про конфликт Ермака с Корниенко
По словам Безуглой, между Ермаком и Корниенко возник конфликт, после чего руководитель Офиса президента якобы "накрутил" Владимира Зеленского. В результате Корниенко был снят с должности главы партии.
В то же время депутат утверждает, что после увольнения Андрея Ермака Корниенко вернули к руководству партии. Она назвала эти события "хорошими новостями", увязав их с восстановлением справедливости.
При этом Безугла выразила сомнение, что кадровые изменения смогут спасти Слугу Народа как политический проект. По ее словам, партия при Александре Корниенко "по крайней мере, существовала", однако возвращение к предыдущей конфигурации, по ее мнению, не изменит общей тенденции упадка.
Официальные комментарии со стороны Офиса президента, Андрея Ермака или Александра Корниенко относительно этих утверждений пока не обнародованы.