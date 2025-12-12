logo_ukra

Скандали.Політика Безугла різко розкритикувала президента: про яку ділянку фронту мовчить Зеленський
Безугла різко розкритикувала президента: про яку ділянку фронту мовчить Зеленський

Народна депутатка Мар’яна Безугла публічно розкритикувала президента Володимира Зеленського за вибіркову публічну реакцію на події на фронті та відсутність системних рішень щодо військового командування

12 грудня 2025, 16:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що президент України Володимир Зеленський уникає публічних коментарів щодо критичної ситуації на низці напрямків фронту, зокрема в районах Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Сіверська, Краматорська, Ямполя та на території Дніпропетровської області.

Безугла різко розкритикувала президента: про яку ділянку фронту мовчить Зеленський

Безугла про візит Зеленського в Купʼянськ

За її словами, глава держави тривалий час мовчав про ці напрямки, однак одразу вийшов із публічними заявами після початку операції з розблокування Куп’янська. При цьому Безугла наголосила, що ця операція, за її оцінкою, була проведена не завдяки загальному військовому керівництву, а всупереч численним перепонам.

Депутатка стверджує, що ключову роль у стримуванні російських військ і спробі відновлення контролю над Куп’янськом відіграли підрозділи Національної гвардії, зокрема бригада "Хартія", у взаємодії з ідейно близькими бойовими підрозділами. Вона назвала ці дії однією з перших продуманих і поступових операцій із розблокування міста, яке, за її словами, перебувало на межі повної окупації.

Окремо Безугла звернула увагу на кадрову ситуацію в Харківській області. Вона заявила, що фактичне управління регіоном здійснює Михайло Драпатий, якого, за її твердженням, було усунуто з ключових позицій і відправлено в "заслання" рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — без публічної реакції з боку президента. За словами депутатки, Драпатого раніше розглядали як кандидата на керівні ролі на всьому фронті, однак згодом його нібито намагалися дискредитувати та усунути.

У своєму зверненні Безугла також поставила під сумнів готовність підтримувати чинну владу в разі проведення виборів, наголосивши, що в умовах повномасштабної війни вважає виборчий процес недоречним. Вона заявила, що не голосуватиме за нинішнього президента за таких обставин.

Крім того, депутатка повідомила про намір блокувати роботу Верховної Ради доти, доки, за її словами, не буде приділено належної уваги питанню Головнокомандувача та проведенню глибокої військової реформи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Європейський Союз уособлює все те, що викликає неприйняття як у трампістів, так і у путіністів. Про це пише керівник московського бюро німецького видання Die Welt Міхаель Туманн, аналізуючи спільні риси світогляду Дональда Трампа та Володимира Путіна.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5542
