Безуглая резко раскритиковала президента: о каком участке фронта молчит Зеленский

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что президент Украины Владимир Зеленский избегает публичных комментариев относительно критической ситуации на ряде направлений фронта, в частности в районах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Северска, Краматорска, Ямполя и на территории Днепропетровской области.

Безуглая про визит Зеленского в Купянск

По ее словам, глава государства долго молчал об этих направлениях, однако сразу вышел с публичными заявлениями после начала операции по разблокированию Купянска. При этом Безугла отметила, что эта операция, по ее оценке, была проведена не благодаря всеобщему военному руководству, а вопреки многочисленным преградам.

Депутат утверждает, что ключевую роль в сдерживании российских войск и попытке возобновления контроля над Купянском сыграли подразделения Национальной гвардии, в частности бригада "Хартия", во взаимодействии с идейно близкими боевыми подразделениями. Она назвала эти действия одной из первых продуманных и постепенных операций по разблокированию города, который, по ее словам, находился на грани полной оккупации.

Отдельно Безуглая обратила внимание на кадровую ситуацию в Харьковской области. Она заявила, что фактическое управление регионом осуществляет Михаил Драпатий, который, по ее утверждению, был устранен с ключевых позиций и отправлен в "ссылку" решением Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — без публичной реакции со стороны президента. По словам депутата, Драпатого ранее рассматривали как кандидата на руководящие роли на всем фронте, однако впоследствии его якобы пытались дискредитировать и устранить.

В своем обращении Безугла также подвергла сомнению готовность поддерживать действующую власть в случае проведения выборов, подчеркнув, что в условиях полномасштабной войны считает избирательный процесс неуместным. Она заявила, что не будет голосовать за нынешнего президента в таких обстоятельствах.

Кроме того, депутат сообщила о намерении блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока, по ее словам, не будет уделено должного внимания вопросу Главнокомандующего и проведению глубокой военной реформы.

