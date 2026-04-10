Безугла гучно розкритикувала Верещук: про що заявила депутатка

Народна депутатка Марʼяна Безугла виступила з різкою критикою на адресу Ірини Верещук, звинувативши її у неефективності та надмірній публічній активності.

Марʼяна Безугла про Ірину Верещук

За словами Безуглої, ключовим мотивом діяльності Верещук нібито є публічність і присутність у медіапросторі, а не системна робота. Вона стверджує, що це впливає на ефективність процесів у державному управлінні.

Нардепка згадує різні етапи політичної кар’єри Верещук — від роботи в парламентському комітеті до участі у виборах мера Києва та діяльності в уряді. На її думку, ці епізоди супроводжувалися активною медійною присутністю, але не завжди давали результат у вирішенні конкретних проблем.

Окремо Безугла торкнулася теми обмінів полоненими та взаємодії з військовими структурами, заявивши про можливі конфлікти та неузгодженість дій.

Також вона розкритикувала роботу Офісу президента, зазначивши, що існують внутрішні обмеження щодо кадрових рішень і впливу на окремих посадовців.

Водночас варто зазначити, що ці заяви є особистою позицією депутатки. Офіційних коментарів від Ірини Верещук або інших згаданих осіб наразі не було.

