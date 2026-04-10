Безуглая громко раскритиковала Верещук: о чем заявила депутатка

Ткачова Марія
Народная депутат Марьяна Безугла выступила с резкой критикой в адрес Ирины Верещук, обвинив ее в неэффективности и чрезмерной публичной активности.
Марьяна Безуглая об Ирине Верещук
По словам Безуглой, ключевым мотивом деятельности Верещука якобы является публичность и присутствие в медиапространстве, а не системная работа. Она утверждает, что это оказывает влияние на эффективность процессов в государственном управлении.
Нардепка вспоминает разные этапы политической карьеры Верещук — от работы в парламентском комитете до участия в выборах мэра Киева и деятельности правительства. По ее мнению, эти эпизоды сопровождались активным медийным присутствием, но не всегда давали результат в решении конкретных проблем.
Отдельно Безугла коснулась темы обменов пленными и взаимодействия с военными структурами, заявив о возможных конфликтах и несогласованности действий.
Также она раскритиковала работу Офиса президента, отметив, что существуют внутренние ограничения кадровых решений и влияния на отдельных должностных лиц.
В то же время, стоит отметить, что эти заявления являются личной позицией депутата. Официальных комментариев от Ирины Верещук или других упомянутых лиц пока не было.