Безуглая громко раскритиковала Верещук: о чем заявила депутатка
Безуглая громко раскритиковала Верещук: о чем заявила депутатка

Нардепка подвергла резкой критике деятельность Ирины Верещук и заявила о системных проблемах в ОП

10 апреля 2026, 00:06
Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла выступила с резкой критикой в адрес Ирины Верещук, обвинив ее в неэффективности и чрезмерной публичной активности.

Безуглая громко раскритиковала Верещук: о чем заявила депутатка

Марьяна Безуглая об Ирине Верещук

По словам Безуглой, ключевым мотивом деятельности Верещука якобы является публичность и присутствие в медиапространстве, а не системная работа. Она утверждает, что это оказывает влияние на эффективность процессов в государственном управлении.

Нардепка вспоминает разные этапы политической карьеры Верещук — от работы в парламентском комитете до участия в выборах мэра Киева и деятельности правительства. По ее мнению, эти эпизоды сопровождались активным медийным присутствием, но не всегда давали результат в решении конкретных проблем.

Отдельно Безугла коснулась темы обменов пленными и взаимодействия с военными структурами, заявив о возможных конфликтах и несогласованности действий.

Также она раскритиковала работу Офиса президента, отметив, что существуют внутренние ограничения кадровых решений и влияния на отдельных должностных лиц.

В то же время, стоит отметить, что эти заявления являются личной позицией депутата. Официальных комментариев от Ирины Верещук или других упомянутых лиц пока не было.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины совершили серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российской федерации и на временно оккупированных территориях.
Одной из ключевых целей стала нефтеперекачивающая станция "Крымская" в Краснодарском крае России. По предварительным данным, объект потерпел поражение, после чего на его территории возник пожар. Масштабы повреждений уточняются. Параллельно украинские военные нанесли удары по ряду логистических объектов противника. В частности, поражены склады материально-технических средств в районе Никольского, а также склад беспилотников вблизи Орлинского. Отдельно подтверждено поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в Кальчиновском районе на временно оккупированной территории Донецкой области.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/6320
