Безугла чинить скандал через замовчування правди на фронті
Безугла чинить скандал через замовчування правди на фронті

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала позицію партії «Європейська солідарність» щодо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявила про відсутність, на її думку, справжньої опозиції в Україні

18 грудня 2025, 19:07
Автор:
Ткачова Марія

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою на адресу партії "Європейська солідарність", звинувативши її у підтримці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та замовчуванні проблем, пов’язаних із керівництвом армії.

Безугла чинить скандал через замовчування правди на фронті

Безугла про опозицію

У своєму дописі Безугла зазначила, що політична сила фактично стала на захист Сирського, нагадавши, що його кар’єрне зростання, за її словами, відбувалося ще за президентства Петра Порошенка.

"Європейська солідарність" за Сирського. Кар’єрний злет у нього відбувся за Порошенка", — написала депутатка.

Також вона іронічно згадала серед "захисників" головнокомандувача ексолігарха Сергія Таруту та Петра Порошенка, поставивши під сумнів опозиційність їхньої позиції.

Безугла заявила, що нинішня парламентська опозиція, на її думку, не виконує свою функцію контролю та критики, особливо в питаннях війни, ситуації на фронті та відповідальності генералів.

"Де справжня опозиція, яка не мовчатиме про фронт і генералів?" — поставила риторичне запитання депутатка.

Офіційних коментарів від партії "Європейська солідарність", Петра Порошенка, Сергія Тарути чи представників командування ЗСУ щодо заяв Безуглої наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Втрати російських окупаційних військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30%. Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
За словами військових, зростання втрат пов’язане з різким збільшенням кількості штурмових дій з боку армії РФ. Окупанти активно перекидають резерви на цей відтинок фронту, намагаючись прорвати українську оборону та захопити Покровськ і Мирноград.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5612
