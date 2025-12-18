Безуглая устраивает скандал из-за замалчивания правды на фронте

Народная депутат Марьяна Безугла выступила с резкой критикой в адрес партии "Европейская солидарность", обвинив ее в поддержке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и умалчивании проблем, связанных с руководством армии.

Безуглая про оппозицию

В своем сообщении Безугла отметила, что политическая сила фактически стала в защиту Сырского, напомнив, что его карьерный рост, по ее словам, происходил еще при президентстве Петре Порошенко.

"Европейская солидарность" при Сырском. Карьерный взлет у него прошел при Порошенко", — написала депутат.

Также она иронически вспомнила среди защитников главнокомандующего эксолигарха Сергея Таруту и Петра Порошенко, подвергнув сомнению оппозиционность их позиции.

Безуглая заявила, что нынешняя парламентская оппозиция, по ее мнению, не выполняет свою функцию контроля и критики, особенно в вопросах войны, ситуации на фронте и ответственности генералов.

"Где настоящая оппозиция, которая не будет молчать о фронте и генералах?" — задала риторический вопрос депутат.

Официальные комментарии от партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко, Сергей Таруты или представители командования ВСУ по заявлениям Безуглой пока не обнародованы.

