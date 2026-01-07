Безуглая анонсировала кипиш в Верховной Раде: что планирует осуществить

Народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что следующая неделя в Верховной Раде будет пленарной, однако привычного режима работы парламента не будет. По ее словам, она продолжает протест с требованием кадровых изменений в военном руководстве и запуске полноценной военной реформы.

Безуглая продолжает просить от отставке Сырского

Безуглая заявила, что, несмотря на определенные сдвиги в обсуждении этих вопросов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины до сих пор остается в должности. Что касается военной реформы, депутат считает, что сейчас речь идет только о разговорах, тогда как в армии, по ее словам, продолжаются проблемы с управлением, злоупотребление, дезинформация и внутренний беспорядок.

Она также отметила, что на фоне отсутствия системных изменений российские войска продолжают наступательные действия и пытаются прорываться в направлении Запорожья, Днепра и Краматорска.

В этой связи Безугла заявила, что не позволит парламенту перейти к "обычному" формату пленарных заседаний и намерена постоянно напоминать о, по ее мнению, ключевых проблемах в оборонном секторе.

Депутат также отметила, что последние недели были для нее крайне изнурительными, и никаких "каникул" у нее не было. В то же время, по ее словам, борьба за изменения в военной сфере продолжается и дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение на территории закрытого военного объекта, имеющего непосредственную связь со структурами военной разведки РФ. Об этом стало известно после анализа места проведения службы и оцепления российского лидера.