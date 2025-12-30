«Без інтернету — як без повітря»: у Росії люди вийшли на стихійний протест через цифрову ізоляцію

У Росії зафіксовано черговий прояв локального протесту — цього разу через системні відключення мобільного інтернету. У селищі Красна Горка Нижньогородської області кілька десятків мешканців зібралися на так званий "народний схід", щоб публічно обговорити проблему повної відсутності зв’язку.

Жителі російського селища змушені їздити за зв’язком в інше місто, щоб поскаржитися владі (Фото: NN)

Про ситуацію повідомляє регіональний портал NN. За словами місцевих жителів, мобільний інтернет є для них єдиним каналом комунікації із зовнішнім світом. Прокладання оптоволоконної лінії в селище вважається надто дорогим, а альтернативних рішень влада не пропонує.

Від відсутності зв’язку потерпають близько 1500 людей. Серед них — школярі, які не можуть нормально навчатися, та дорослі, що працюють дистанційно й залежать від інтернету для виконання професійних обов’язків. За словами мешканців, навіть елементарні побутові питання стають проблемою — від онлайн-банкінгу до виклику служб.

Під час зібрання люди підписали колективні звернення до різних інстанцій та записали відеозвернення до губернатора Нижньогородської області. Втім, і тут ситуація набула абсурдного характеру: щоб надіслати відео, мешканцям довелося їхати за інтернетом у найближче місто Дзержинськ.

Місцеві наголошують, що проблема не вирішується місяцями, а регулярні відключення лише посилюють соціальну напругу. Ситуація в Красній Горці стала черговим прикладом того, як обмеження зв’язку в регіонах Росії дедалі частіше викликають відкрите невдоволення населення.

